Cuando parecía que su historia de amor había quedado definitivamente atrás, El Chulo y María Karla Castro vuelven al centro de la conversación pública. A pocos días de haber confirmado su separación, el reguetonero cubano compartió en Instagram un video en el que menciona directamente a su expareja y madre de su hijo, mientras escucha su próximo estreno musical titulado “Mi ex”.

En el clip, El Chulo aparece sonriente y visiblemente emocionado mientras suena el provocador inicio del tema:

“Te hiciste el tatuaje por amor, pero te lo borraste por despecho. Decía que na’ más nadie la engañó… y ahora los tarros te llegan al techo”.

Las imágenes van acompañadas de dos fotografías de María Karla: una donde se aprecia el tatuaje con el nombre del artista y otra en la que se ve cómo lo cubrió con una flor.

En la descripción del video, El Chulo refuerza la carga personal del mensaje al escribir: “Te hiciste el tatuaje por amor, pero te lo borraste por despecho. Decía que no volvía a ser la de antes y de nuevo volviste con ‘El Tanke’”.

Y en los comentarios, añadió una frase que encendió aún más el debate entre sus seguidores: “Ahora le voy a meter la cara en el brazo completo bota”, dando a entender que su intención es que María Karla se vuelva a tatuar en su honor.

El detalle que terminó de activar las alarmas fue que María Karla volvió a etiquetar a @elchulo en la biografía de su perfil de Instagram. Este gesto ha sido interpretado como una posible señal de reconciliación o, al menos, un acercamiento entre ambos.

Todo esto ocurre mientras aumenta la expectativa por el estreno de “Mi ex”, una colaboración entre Dany Ome, Kevincito El 13, Jacob Forever, Wampi y El Chulo, que se lanzará este 25 de septiembre a las 9:00 p.m. en YouTube. Con letras de despecho, referencias personales y un reparto de artistas reconocidos del género urbano cubano, el tema ya apunta a convertirse en tendencia.

Captura de Instagram

Aunque ambos habían declarado que su relación había terminado “hace rato” y que mantenían una convivencia cordial por el bienestar de su hijo Justin, estos últimos movimientos en redes sociales parecen abrir una nueva etapa o, al menos, sembrar dudas sobre su situación actual.

¿Estamos ante una reconciliación silenciosa, una estrategia de promoción bien calculada o simplemente una canción con nombre y apellido? Estamos pendientes.

