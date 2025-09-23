Cuando parecía que su historia de amor había quedado definitivamente atrás, El Chulo y María Karla Castro vuelven al centro de la conversación pública. A pocos días de haber confirmado su separación, el reguetonero cubano compartió en Instagram un video en el que menciona directamente a su expareja y madre de su hijo, mientras escucha su próximo estreno musical titulado “Mi ex”.
En el clip, El Chulo aparece sonriente y visiblemente emocionado mientras suena el provocador inicio del tema:
“Te hiciste el tatuaje por amor, pero te lo borraste por despecho. Decía que na’ más nadie la engañó… y ahora los tarros te llegan al techo”.
Las imágenes van acompañadas de dos fotografías de María Karla: una donde se aprecia el tatuaje con el nombre del artista y otra en la que se ve cómo lo cubrió con una flor.
En la descripción del video, El Chulo refuerza la carga personal del mensaje al escribir: “Te hiciste el tatuaje por amor, pero te lo borraste por despecho. Decía que no volvía a ser la de antes y de nuevo volviste con ‘El Tanke’”.
Y en los comentarios, añadió una frase que encendió aún más el debate entre sus seguidores: “Ahora le voy a meter la cara en el brazo completo bota”, dando a entender que su intención es que María Karla se vuelva a tatuar en su honor.
El detalle que terminó de activar las alarmas fue que María Karla volvió a etiquetar a @elchulo en la biografía de su perfil de Instagram. Este gesto ha sido interpretado como una posible señal de reconciliación o, al menos, un acercamiento entre ambos.
Todo esto ocurre mientras aumenta la expectativa por el estreno de “Mi ex”, una colaboración entre Dany Ome, Kevincito El 13, Jacob Forever, Wampi y El Chulo, que se lanzará este 25 de septiembre a las 9:00 p.m. en YouTube. Con letras de despecho, referencias personales y un reparto de artistas reconocidos del género urbano cubano, el tema ya apunta a convertirse en tendencia.
Aunque ambos habían declarado que su relación había terminado “hace rato” y que mantenían una convivencia cordial por el bienestar de su hijo Justin, estos últimos movimientos en redes sociales parecen abrir una nueva etapa o, al menos, sembrar dudas sobre su situación actual.
¿Estamos ante una reconciliación silenciosa, una estrategia de promoción bien calculada o simplemente una canción con nombre y apellido? Estamos pendientes.
Preguntas frecuentes sobre El Chulo, María Karla y el tema "Mi ex"
¿El Chulo y María Karla se han reconciliado?
No hay confirmación oficial de una reconciliación entre El Chulo y María Karla. Sin embargo, recientes publicaciones en redes sociales, como el etiquetado de El Chulo en el perfil de María Karla, han generado especulaciones sobre un posible acercamiento. Este gesto ha sido interpretado por algunos como una señal de reconciliación o de al menos un intento de acercamiento.
¿Cuál es el significado del nuevo tema de El Chulo "Mi ex"?
El tema "Mi ex" parece estar cargado de referencias personales y despecho, lo que ha incrementado las especulaciones sobre su relación con María Karla. La canción incluye letras que podrían interpretarse como una crítica o una reflexión sobre relaciones pasadas, y ha captado la atención del público antes de su lanzamiento oficial.
¿Cuándo se estrena "Mi ex"?
El estreno de "Mi ex" está programado para el 25 de septiembre a las 9:00 p.m. en YouTube. Este lanzamiento es muy esperado por los seguidores del género urbano cubano, ya que cuenta con la colaboración de artistas reconocidos como Dany Ome, Kevincito El 13, Jacob Forever y Wampi.
¿Cómo han manejado El Chulo y María Karla su relación tras la ruptura?
A pesar de su ruptura, El Chulo y María Karla han mantenido una convivencia cordial por el bienestar de su hijo, Justin. Ambos han mostrado madurez al manejar su relación como padres separados, participando juntos en eventos importantes como el bautizo de su hijo, lo que refleja un compromiso mutuo por su bienestar.
