El Chulo le ofrece 10 mil dólares a Isabella Ladera para que salga en el video de "Mi ex": "Apoya a los cubanos"

El reguetonero cubano El Chulo ha hecho una peculiar y millonaria propuesta a la influencer venezolana Isabella Ladera: le ofreció 10 mil dólares para que participe en el video oficial de su próximo tema “Mi Ex”, colaboración que prepara junto a otros artistas como Dany Ome, Kevincito El 13 y Jacob Forever.

“Isa, mi amor, buenas tardes. Te voy a dar 10 mil fula, cachete, pa’ que salgas en el video de ‘Mi Ex’ con los hermanos. Hazme esa diligencia y ya cuando venga Beéle por aquí de gira le damos un ejemplo de mala conducta”, se lee en un mensaje privado que el artista le envió a la modelo a través de Instagram, y que luego él mismo compartió en sus historias.

Captura Instagram / El Chulo

Además, en un video también publicado en sus redes, El Chulo insistió públicamente: “Atención Isabella Ladera, te necesitamos. Te vamos a dar 10 palos. Yo, la chulería en pote de Cuba, te voy a dar 10 mil dólares para que salgas en el video de ‘Mi Ex’ oficial”, declaró.

La propuesta vino acompañada de un mensaje más directo sobre la actual situación de la modelo: “Al final del día saliste en una pila de videos del cara de ping* ese de Beéle y lo apoyaste, y mira la jugada que te metió. Entonces, apoya a los cubanos”, le dijo El Chulo.

Isabella ha estado en el ojo público en las últimas semanas luego de la filtración de videos íntimos junto a Beéle, por los cuales emprendió una demanda legal contra el cantante colombiano, alegando violación de su privacidad y daños a su imagen.

