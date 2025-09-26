Después de varios días de expectativas y adelantos virales en redes sociales, “La ex”, el explosivo tema de Dany Ome, Kevincito El 13, Jacob Forever, El Chulo y Wampi, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Este junte de artistas urbanos cubanos había generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente desde que un fragmento del tema se volvió viral en Instagram y TikTok, donde fue ampliamente compartido por los fans.

Dedicada a las exparejas, “La ex” parece caer como anillo al dedo para algunos de los intérpretes, como Jacob, Wampi y El Chulo, quienes han estado en el centro del debate público en semanas recientes por asuntos relacionados con sus relaciones sentimentales anteriores.

En sus redes, Dany Ome y Kevincito El 13 celebraron el lanzamiento con una frase del tema: “Esta se la dedico a mi ex que dice que sin mí le va bonito 40k en dos horas… se viene tendencia”, escribieron, confirmando el buen recibimiento del sencillo.

La canción destaca por su letra directa, con versos cargados de reproche, ironía y despecho. Uno de los fragmentos dice: “Te hiciste el tatuaje por amor, pero te lo borraste por despecho / Decía que más nadie la engañó, ahora los tarros te llegan al techo / Oshún no quiere tus girasoles / Dice Orula que es bueno que llores / Mami yo que tú me entrego a Dios porque esto se jodió y no existe que mejore”.

Otro pasaje potente del tema continúa con el mismo tono: “Esta se la dedico a mi ex, que dice que sin mí le va bonito / Tú rézale a Dios que no me emping* yo y te suba un cartelito / Esta se la dedico a mi ex que tratando de darme celitos / Tú me creaste un sentimiento y aunque suene feo se llama asquito / Y chaito good bye, aloha, y no me hables, no me escribas, no contesto, no existe forma de que me cojas”*.

El estreno ha sido calificado por sus seguidores como “una bomba”, y todo indica que se convertirá en uno de los éxitos urbanos más virales del momento dentro y fuera de Cuba.

