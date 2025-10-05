El Chulo arremete contra Ferrante y dice que está inyectando los temas en YouTube: "Bambini abusador"

El reguetonero cubano El Chulo encendió las redes este sábado con una serie de historias en Instagram en las que lanzó una indirecta muy directa contra el productor de Planet Records, Roberto Ferrante, acusándolo de estar “inyectando los temas” en YouTube para inflar sus cifras de vistas.

“Sigan inyectando los temas... Horita los temas de ustedes tienen más vistas que los de Bad Bunny bambini abusador”, escribió el artista, sin mencionar nombres, pero dejando claro que se refería a ciertos lanzamientos musicales que han acumulado un alto volumen de reproducciones en muy poco tiempo.

Captura Instagram / El Chulo

Aunque El Chulo no señaló directamente a ningún artista, todo apunta a que la pulla podría ir dirigida a Charly & Johayron, quienes estrenaron recientemente el tema “Una cosa de pi”, que ya supera las 500 mil vistas en el canal de Planet Records, o también podría referirse al tema “Me está gustando lo que veo” de Oniel Bebeshito y el dominicano DJ Adoni, que ya ronda el millón de visualizaciones.

Ambos temas fueron lanzados el viernes, lo que coincide con el momento en que El Chulo comenzó su descarga en redes. El artista ha mantenido en las últimas semanas un enfrentamiento público con El Charly, por lo que es probable que la indirecta lleve su nombre entre líneas.

En uno de los videos publicados, y tras presumir un look completo de Balenciaga frente a un auto de lujo, El Chulo fue más explícito: "A partir de 250 mil y 300 mil visitas en Estados Unidos orgánicas, obligado tú tienes que ser tendencia. Estás inflando, bota la jeringuilla. Está bueno ya que a todas las canciones le estás metiendo el pepino. Vamos a decirle no a los esteroides".

Captura Instagram / El Chulo

El intérprete de “La ex”, colaboración con Dany Ome, Kevincito El 13, Jacob Forever y Wampi, destacó que su tema ha logrado 1.5 millones de visualizaciones en nueve días y sigue en tendencias, dejando claro que sus números, según él, son orgánicos. “Bambi tienes una tarea ahora mismo y es superar este palo”, escribió junto al video.

Captura Instagram / El Chulo

Con este nuevo enfrentamiento, El Chulo reafirma su estilo confrontativo y sin filtros en redes, al tiempo que continúa promoviendo su más reciente colaboración, que compite directamente en vistas con los lanzamientos de la disquera Planet Records.

