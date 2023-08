Cubano gana premios en casino de EE.UU. y no pudo cobrar por falta de documentos

Un cubano ganó varios premios en un casino de Florida pero no pudo cobrarlos por no contar más que con su pasaporte de la isla como identificación.

El hombre, identificado como Eduardo Cardoso, ganó varios premios mayores en juegos de máquina, pero no pudo cobrar las ganancias por una regla del gobierno que no acepta como válido un pasaporte cubano para reclamar el premio, según trascendió en un reportaje de Telemundo.

El hombre ha obtenido tres premios mayores o Jackpots en el Casino Seminole Classic, pero cuando fue a cobrar el dinero no se "lo quisieron pagar".

Cardoso, quien está tramitando su residencia solo tiene un pasaporte cubano, no válido para cobrar las ganancias. "Me dijo: 'no, no, el pasaporte cubano aquí no tiene validez ninguna", refirió al medio local.

"A mí me gusta ir al casino como le gusta ir a cualquier gente un fin de semana", dijo el señor.

Mayra Hernández, portavoz del Casino Seminole, explicó a Telemundo que "los casinos Seminole siempre pagan todos los premios acumulados a menos que se lo prohíban las regulaciones del Departamento del Tesoro", pero no pueden pagarle a Cardoso por no tener identificación estadounidense.

Un casi similar trascendió hace algunos años cuando Gabriel Díaz Gato, un cubano, ganó el Jackpot en las máquinas tragamonedas del casino del Seminole Hard Rock Hotel, en Florida, pero no pudo cobrar los $3.850 dólares que había ganado.

Cuando le pidieron la identificación le dijeron que no podía cobrar el premio por ser residente en la Isla.

La razón que le dio el casino para no pagarle es que vive en Cuba y que existen prohibiciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en relación con los nacionales cubanos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro prohíbe a los casinos estadounidenses realizar transacciones con personas de algunos países específicos, entre ellos Cuba.