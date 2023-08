Estadounidense secuestrado al nacer se reencuentra con su madre después de 42 años

Un hombre estadounidense que fue robado al nacer pudo unirse con su madre 42 años después de que lo arrebataran de sus brazos.

Jimmy Lippert Thyden, de 42 años, fue separado de María Angélica González, en Chile, al nacer, y los doctores le dijeron después a la mujer que había muerto, según trascendió en un reportaje de NBC Miami.

En abril, luego de leer noticias sobre adoptados nacidos en Chile que se habían reunido con sus parientes biológicos con la ayuda de la organización chilena sin ánimo de lucro Nos Buscamos, inició las pesquisas para dar con su madre biológica.

La organización descubrió que Thyden había nacido prematuramente en un hospital de Santiago, la capital de Chile, y había sido colocado en una incubadora. A González le dijeron que abandonara el hospital, pero cuando volvió a buscar a su bebé, le dijeron que había muerto y que se habían deshecho de su cuerpo, según el expediente del caso.

"El papeleo que tengo para mi adopción dice que no tengo parientes vivos. Y en los últimos meses me he enterado de que tengo una mamá y tengo cuatro hermanos y una hermana", dijo Thyden en una entrevista desde Ashburn, Virginia, donde trabaja como abogado.

Dijo que el suyo era un caso de "adopción falsificada".

Una prueba de ADN de Thyden confirmó que era 100% chileno y lo emparejó con un primo hermano que utiliza la plataforma MyHeritage, que proporciona kits gratuitos de pruebas de ADN a domicilio para su distribución entre los adoptados chilenos y las presuntas víctimas del tráfico de niños en Chile.

Thyden envió al primo sus documentos de adopción, que incluían la dirección de su madre biológica y un nombre muy común en Chile: María Angélica González.

Resulta que su primo tenía una María Angélica González por parte de madre y le ayudó a hacer la conexión.

Pero González no respondió al teléfono hasta que le envió una foto de su mujer y sus hijas.

"Entonces se rompió el dique", dice Thyden, que envió más fotos de la familia estadounidense que lo adoptó, de su época en los marines estadounidenses, de su boda y de muchos otros momentos memorables de su vida.

"Intentaba poner un broche de oro a 42 años de una vida que le fue arrebatada. Nos la arrebataron a los dos", dijo.

Viajó a Chile con su mujer, Johannah, y sus dos hijas, Ebba Joy, de 8 años, y Betty Grace, de 5, para conocer a su recién descubierta familia.

Al entrar en casa de su madre, Thyden fue recibido con 42 globos de colores, cada uno de los cuales significaba un año de tiempo perdido con su familia chilena.

La asociación Nos Buscamos estima que decenas de miles de bebés fueron sustraídos a familias chilenas en las décadas de 1970 y 1980, basándose en un informe de la Policía de Investigaciones de Chile que revisó los pasaportes en papel de niños chilenos que salieron del país y nunca regresaron.

Estos niños eran robados a familias pobres, a mujeres pobres que no sabían cómo defenderse.

En los últimos nueve años, Nos Buscamos ha organizado más de 450 reuniones entre adoptados y sus familias biológicas, explica del Río.