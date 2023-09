Recibe ayuda de la comunidad familia guantanamera que perdió todo en un incendio

Una familia guantanamera de seis personas que perdió su casa y todas sus pertenencias en un incendio, ha recibido la ayuda de numerosas personas solidarias que les han hecho llegar donaciones.

Los afectados, entre los que hay dos menores, residen en el Chalé del Guaso, según informó en Facebook el periodista Miguel Reyes Mendoza, conocido como Miguel Noticias.

Miguel compartió fotos del lugar donde antes había una vivienda y ahora solo quedan cenizas y unos pocos palos quemados en el pleno campo.

Captura de Facebook / Miguel Noticias

"Tras el incendio de hace unos días en el Chalé del Guaso donde una familia guantanamera perdió su vivienda y todos sus bienes, la solidaridad, donaciones de las personas, iglesias, amistades y vecinos, acaba de ser enviada a la familia para que pueda continuar el curso de sus vidas con algunos recursos de primera necesidad", dijo.

Foto: Facebook / Miguel Noticias

El reportero también posteó imágenes de varios paquetes, entre los que sobresalía lo que parecía ser un colchón personal, que fueron cedidas a los afectados.

Foto: Facebook / Miguel Noticias

"Las donaciones entregadas a Diana Armesto Garrido, cuyos contactos son 58028079 o al 59174879, según refiere la usuaria de Miguel Noticias, llegaron a feliz término", acotó.

Decenas de internautas felicitaron a quienes muestran su buen corazón y a pesar de la crisis actual, no vacilan en ayudar a los más necesitados.

"Me encanta saber que todavía existen personas generosas y de buen corazón llamados cubanos, que a pesar de los tiempos vividos, se conmueven ante el dolor ajeno", dijo una madre de familia.

Otros foristas, sin embargo, se refirieron a la responsabilidad que deben asumir las autoridades hacia estas personas que han quedado totalmente desvalidas, e instaron al gobierno a proveer al menos un lugar para que vivan.

"El vecino, el pueblo, amistades allegadas, podemos dar el granito de humanidad, pero bastantes casas deben de estar vacías en este país, el o la delegada, el Partido, el gobierno, deben ayudarles también, por lo menos darles dónde vivir. Gracias que no hubo pérdidas humanas, pero tampoco pueden estar en las calles rodando", advirtió una mujer.

"No es el pueblo quien debe asumir esa tarea, hay un gobierno que se jacta de ser solidario. ¿O no? Una casa que no quedó ni rastro de ella, por lo menos el material de construcción era altamente frágil. Bueno, qué se puede esperar de un gobierno que no le importa su pueblo", afirmó un guantanamero desde Chile.

Un médico agradeció alabó la actitud de las personas y agradeció la gestión del periodista, pero señaló que lo primero que debió mostrarse era la presencia de las autoridades y una solución a los problemas a los que se enfrenta esa familia, sin casa ni alimentos y con dos niños.

"¿De veras sigue siendo esta aquella revolución de los humildes y para los humildes? O será de las mipymes y para las mipymes", cuestionó.

El galeno recordó que no todo se puede resolver con donaciones. "De seguir así, pidiendo medicamentos, etc, quien debiera encargarse de suministrar dichos bienes jamás lo hará. ¿O no existen ya los servicios sociales en Cuba?", subrayó.