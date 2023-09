Reacción de una cubana al ver una Coca Cola en mercado de México: ¨Háganme una foto¨

La reacción de una madre cubana al ver una botella de Coca Cola en un mercado de México quedó captada en un video que se ha viralizado en Tik Tok.

La mujer visitó junto a su hijo una tienda y quedó asombrada al ver el tamaño de las botellas de Coca Cola. "Esto yo nunca lo había visto, es para una familia entera", señaló.

Los comentarios no se hicieron esperar de personas que no entendían la reacción de la cubana. "Siempre nos quejamos de lo que no tenemos sin detenernos a pensar que siempre hay alguien más necesitado", señaló uno de ellos.

En Cuba la producción de refrescos ha visto una drástica disminución producto a la escasez de materias primas y envases lo que ha aumentado considerablemente su costo en el mercado informal.