Yotuel denuncia represalias contra familias que ayuda en Cuba

Yotuel y una niña que ayuda Foto © Facebook / Yotuel

El cantante cubano Yotuel Romero denunció que una de las familias a quienes ayuda económicamente en Cuba ha recibido amenazas de la Seguridad del Estado si siguen recibiendo su soporte.

Las amenazas han surgido luego de que esta familia publicase en las redes un collage de fotos para agradecerle, aseguró Yotuel en Facebook.

“Este post lo pongo agradecido a su valentía, pero también para que mis compañeros músicos de otros países que me leen vean esta triste realidad que hace que NI SIQUIERA PUEDO DECIR A VIVA VOZ QUE AYUDO A MI GENTE”, lamentó

“Tengo que hacerlo escondido, como si estuviese haciendo algo prohibido, cuando los que deberían estar escondidos son ellos por dejar a millones de niños sufrir las consecuencias de sus terribles decisiones”, agregó.

Facebook / Yotuel

El intérprete de “Patria y Vida” relató que el pasado año mientras ayudaba a salir de Cuba a una niña con cáncer para que recibiera la atención que necesitaba, la madre de la enferma tuvo que soportar amenazas de la policía política del régimen.

Facebook / Yotuel

“Hoy esa niña se está curando en el Nicklaus Hospital de Miami. Y su madre todavía me relata el terror que sentía al ser cuestionada, por miedo a ir presa con una niña enferma”, precisó Yotuel, quien reveló que ayuda a varias familias en Cuba.

“El régimen de Cuba necesita seguir diciendo que por fuera de ellos todos somos malos, mercenarios y asalariados de no sé quién, porque cada día se inventan uno nuevo. Yo solo soy un cubano, padre, que ama a su país y que no puede mirar para otro lado mientras recibo estas cosas”, concluyó.

En los últimos tres años Yotuel ha sido de los artistas cubanos que con mayor fuerza se ha opuesto al régimen cubano.

El estreno en febrero de 2021 -pocas semanas después del anuncio de la separación de Orishas- del icónico tema “Patria y Vida”, en el que participó junto a otros intérpretes cubanos, marcó un antes y un después no solo en su carrera musical, sino que además se convirtió en un revulsivo social en Cuba.

En mayo pasado, Yotuel dijo que recibió ofrecimientos desde el régimen de presentarse en concierto en Cuba, algo que se encargó de aclarar que no sucederá mientras en el país gobierne una dictadura.

“A mí no me escriban más por DM [Direct Message] de ir a tocar en Cuba. Mientras esté esa dictadura yo no toco en Cuba. Yo soy Patria y Vida”, escribió el cantante en Facebook.