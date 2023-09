Turista español queda impactado con calidad de los aguacates en Cuba: “Esto sí que es arte”

Un turista español de visita en Cuba quedó impactado con el sabor, la textura, el tamaño y el precio de los aguacates criollos.

Jesús Sánchez (@jesusansal) se maravilló al probar un aguacate cubano del cual dijo que no necesitaba ni sal ni pimienta.

“Mirad los pedazos de aguacate que hay aquí en Cuba, esto no es ni medio normal, un kilo de aguacate. Yo no he visto esto en mi vida, vamos a probarlo a ver cómo están los aguacates cubanos, porque esto tiene una pinta de estar bueno no, lo siguiente”, comentó subido a una mata de aguacate, en un video que compartió en Tik Tok.

“Esto está que parece mantequilla, vamos a abrirlo, mira el color amarillo y verde que tiene. Igualito que los de Europa, esto sí que es arte, chiquillo”, comentó sorprendido tomando una tajada.

“Madre mía, esto sí qué es sabor”, exclamó al probarlo.

Aunque para los estándares europeos de Sánchez el precio de 100 pesos que pagó por el aguacate resulta una bagatela, para muchos cubanos está más allá del alcance de sus bolsillos.

En abril pasado, un cubano denunció que pagó 160 pesos por un aguacate, un precio tan alto que incluso no se atrevía a cortarlo con el cuchillo.

“Acabo de dar 160 pesos por este aguacate. No tengo valor de pincharlo con el cuchillo porque con ese precio me parece que está vivo”, escribió el joven Hiram Frómeta en su muro de Facebook.