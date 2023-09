Cuba y Estados Unidos logran avances en temas migratorios

Una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y Cuba celebrada el jueves en Washington terminó con avances en temas migratorios, pero no en las principales disputas entre ambos gobiernos.

Carlos Fernández de Cossio, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, declaró a la agencia Reuters que se lograron avances en las cuestiones migratorias y la cooperación en aplicación de la ley, salud, ciencia y tecnología.

"Les damos la bienvenida, pero no son el factor definitorio, la cuestión primordial", señaló.

De Cossio recalcó que las principales preocupaciones de Cuba son que permanezca en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo, y la continuación por parte de la administración Biden del embargo económico.

Por la otra parte, un funcionario del Departamento de Estado aclaró que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba.

"El presidente Biden sigue comprometido con políticas que impulsen las aspiraciones democráticas del pueblo cubano", añadió.

Las últimas conversaciones migratorias de alto nivel entre Washington y La Habana se efectuaron a principios de abril pasado.

Menos de un mes después, se reanudaron los vuelos de deportación hacia Cuba, con el primero de ellos a finales de abril.

Desde entonces se han efectuado ya cinco vuelos -el último en agosto- en los que han sido retornados un total de 287 personas.

Esta semana, miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera sur desde finales de 2021, sufrieron una gran decepción al saber que no podrán regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, porque la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración (BIA) no consideró el formulario I-220A como documento para poder acceder a la residencia legal.

Sin embargo, abogados estadounidense enviaron un mensaje de tranquilidad a estos migrantes, asegurándoles que no los van a deportar.

"No se preocupen, nadie va a buscarlos a su casa, no se van, no los van a deportar, no les va a pasar nada. Se van a quedar en Estados Unidos. Y poco a poco los vamos a legalizar", dijo el prestigioso abogado de inmigración Willy Allen.

La administración Biden asegura que toma medidas para reducir las entradas ilegales, negar recursos a las redes de contrabando y simplificar el acceso a vías legales.

Por ello, en agosto anunció la reapertura de una oficina de campo internacional de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en La Habana.

Según el comunicado emitido, la nueva oficina ayudará con la realización de entrevistas y el procesamiento de casos pendientes de parole en el Programa de Reunificación Familiar para Cubanos (CFRP), y las solicitudes de refugiados y asilados para traer a sus familiares cercanos a Estados Unidos (formulario I.730).

Días después de esta medida, la Embajada de Estados Unidos en La Habana confirmó que no procesará visas B-2 de no inmigrante para viajes turísticos, por lo que los interesados tendrán que viajar a un tercer país para solicitarla.

El anuncio surgió luego de que Washington retomara la emisión de visados de cinco años con entradas múltiples para cubanos en la categoría B-2, y de seis meses con una entrada para visas B-1. La categoría B1/B2 sigue siendo de tres meses con una sola entrada.

"La Embajada de EE.UU. en La Habana actualmente no procesa visas B-2 de no inmigrante para viajes turísticos. Los ciudadanos y residentes cubanos que deseen solicitar una visa de turista B-2 pueden pedir una cita para visa en cualquier Embajada o Consulado de los Estados Unidos fuera de Cuba que brinde servicios de visas de no inmigrante", detalla la información.