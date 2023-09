Ulises Toirac: "El deber de un gobierno es el de lograr bienestar en sus ciudadanos"

El humorista cubano Ulises Toirac exigió al gobierno trabajar para lograr el bienestar del pueblo ahora, y no dentro de 100 años.

"El deber de un Gobierno es el de lograr bienestar en sus ciudadanos, no en los ciudadanos de dentro de 100 años, sino a los ciudadanos que gobierna", dijo en su Facebook.

"Los del hoy, de ahora (pa' ser redundantemente explícito)", recalcó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Ulises comparó la situación de Cuba con la de Vietnam, un país que después de quedar destruido por una guerra cruenta, comprendieron cuáles debían ser sus objetivos y decidieron "dejar la guerra atrás y mirar al frente".

"Simplemente decidieron, teniendo soberanía, mirar al futuro. Y para ello, tuvieron que solucionar una pila de rollos por el camino", dijo.

El actor subrayó que el mundo de los 1960 no es el mundo actual, y que no habrá un futuro si no se resuelva la miseria que existe hoy.

"Tomar un camino es tan decisión como quedarse sentado. Todo genera consecuencias. Equivocarse es normal. Pero reequivocarse infinitamente es irracional y en algunos casos, criminal", concluyó.

En los últimos meses, Ulises se ha mostrado muy crítico con el gobierno por la crisis que atraviesa el país, y ha empezado a sufrir las consecuencias por ello.