Esposa de Ultrack tras incidente con Boris y Lenier: "Temo por mi vida, la de mi familia, las de mis hijas"

Amanda Sánchez Pina, la esposa del youtuber cubano Jorge Batista, conocido como Ultrack, utilizó las redes sociales para referirse a las acusaciones que han hecho contra Lenier Mesa y su manager Boris Arencibia por agredirlos en un restaurante de Miami.

“Lo único que voy a decir es que jamás en la vida he estado involucrada en ningún problema, no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, pero en este gran país de libertad hay leyes las cuales hay que respetar, la libertad de expresión es un derecho, las pandillas son lo contrario”, escribió en su perfil de Instagram.

Por las palabras de la joven el incidente la afectó mucho emocionalmente: “Yo temo por mi vida, la de mi familia, principalmente las de mis hijas. Yo NO estaba en el lugar equivocado ni el momento equivocado, solo estaba disfrutando con mi esposo hasta que ocurrió lo sucedido. Gracias a todos por su apoyo ya todo está en manos de los abogados”.

Luego de haber hecho pública la agresión a través de las redes, Ultrack aseguró que había denunciado ante la policía a Boris, a Lenier y dos hombres más que también protagonizaron el altercado.

El influencer en una directa dijo que su esposa estaba aterrada luego del incidente y enseñó la lesión que le hicieron en la pierna.

Por su parte, el manager y productor cubano agregó que todo se trata de “una campaña clara de desmoralización” en su contra, y según su versión le han causado daños a su familia y a su imagen.

El youtuber cubano aseveró este domingo que hay video de lo sucedido y que ya está en manos de sus abogados.