Joven cubano muere por leptospirosis en Matanzas: "Lo dejaron morir por negligencia médica"

Un cubano de Matanzas denunció la muerte de un joven por leptospirosis, pero asegura que falleció debido a una negligencia médica en el hospital del municipio Colón, donde vivía.

Omar Sánchez, también residente en dicho territorio, relató en Facebook que el muchacho acudió en varias ocasiones al hospital con una fiebre bien considerable, y los médicos solo le decían que estaba incubando un virus, como si fueran "adivinos".

"El joven lo que tenía era leptospirosis y cuando se lo detectaron era tarde. Lo entubaron para remitirlo para Matanzas cuando ya no había remedio y murió de un paro cardíaco. El sufrimiento de esta familia quién lo paga. Le digo a su tío Ramoncito el de la Seguridad que investigue, que a ese joven lo dejaron morir por negligencia médica", subrayó.

Captura de Facebook / Omar Sánchez

Casi 300 usuarios de la red comentaron en el post, donde mostraron su dolor por la muerte de alguien tan joven que tenía toda la vida por delante y se indignaron por el hecho.

Algunos refirieron haber perdido a familiares o amigos por la misma causa.

Una de ellos fue una emigrada, quien recordó que hace cuatro años en ese mismo hospital, le hicieron una colonoscopia a su hermano y le dejaron los puntos abiertos, no se dieron cuenta hasta cinco días después, pero ya era demasiado tarde.

"Un muchacho muy noble, trabajador, él trabajaba con su papá la albañilería, ese muchacho no era ni fumador, ni tomador, lo de él era trabajar. Me he quedado fría, me acabo de enterar por usted. Este hospital de Colón tiene muy malas condiciones y no hay de nada", afirmó una vecina del lugar.

"Los médicos no quieren trabajar, mi hermano, cuando el cuerpo da fiebre hay que hacer análisis para poder descartar cualquier enfermedad mortal", dijo un internauta.

"Desgraciadamente ya se está haciendo una práctica, parecen o se piensan que son espiritistas, te miran y ya te dan su diagnóstico. No tienen recursos, reactivos, placas, ni papel para hacer electros, pero dicen que tienen que trabajar pues necesitan su salario", cuestionó un matancero.

"Aquí no hay justicia, todo se queda debajo del tapete y aún más donde todo lo que se mueve es corrupción", aseguró una muchacha de Cárdenas.

"Señores, ojo con el hospital de Colón, que los médicos no quieren trabajar, todos quieren cumplir misiones pero no atender a su pueblo si no es con un buen regalo", denunció un cuentapropista.