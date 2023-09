Televisión cubana edita discurso de Díaz-Canel en la ONU para eliminar errores de lectura

La televisión cubana editó el discurso que pronunció Miguel Díaz-Canel en su comparecencia durante la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU, para eliminar sus habituales errores de lectura.

El periodista cubano Ernesto Morales vio el discurso original del mandatario desde la señal de la ONU, y pudo grabar algunas de sus meteduras de pata.

Luego, al ver el resumen que hizo el Canal Caribe para el pueblo cubano, descubrió la trampa que hace el régimen al darse cuenta de que en la transmisión de los medios cubanos no estaban los errores.

"Me dije: 'Tú no soñaste eso, él se equivocó en esas palabras'. Y fui a comparar discurso original vs. discurso de la televisión cubana", relató.

Captura de Facebook / Ernesto Morales

Morales compartió en su muro de Facebook un video en el que se ven dos errores de Díaz-Canel y cómo fueron enmendados en la transmisión cubana.

En un momento de su discurso, el gobernante dijo "anacrótica" en lugar de "anacrónica", y más adelante, se trabó al intentar decir "acceso" y dijo "acepto". Pero nada de eso lo vieron los televidentes en Cuba.

"Así editan sus discursos en La Habana para que los cubanos no vean sus disparates", recalcó el reportero.

En esa intervención en Naciones Unidas, el gobernante expresó que se necesita voluntad política para que "nadie quede atrás".