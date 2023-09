Prensa independiente desvela nombre de reclutador de mercenarios cubanos para el Ejército ruso

El medio independiente cubano CubaNet, entrevistó a una decena de jóvenes cubanos que fueron contactados por reclutadores del Ejército ruso y que no pudieron viajar a ese país tras el escándalo que supuso las primeras revelaciones sobre el envío de mercenarios cubanos al servicio de Moscú en la invasión de Ucrania.

En un ejercicio de periodismo de investigación, el citado medio desveló además el nombre de una figura clave en esta trama de reclutamiento, el representante de la Oficina Regional de Ulyanovsk de la Sociedad Rusa de la Amistad con Cuba y administrador del grupo de Facebook creado por él mismo y nombrado 'Rusia para cubanos', Vladímir Shkunov.

De los 11 cubanos entrevistados por Cubanet, ocho afirmaron haber recibido mensajes de Shkunov, un graduado de Historia por una academia militar soviética y miembro del Partido Comunista Ruso.

Shkunov viaja con frecuencia a La Habana y mantiene contactos con los principales dirigentes cubanos. Según este medio, a finales de junio de 2023, el reclutador ruso estuvo entre los invitados a los actos oficiales de recibimiento y condecoración del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el general Álvaro López Miera, celebrados en Moscú.

Acorde a su perfil en X, Shkunov trabaja para el Fondo de Pensiones del Instituto de Historia de Rusia de la Academia de Ciencias de Rusia. Además, es Doctor en Ciencias Históricas, Doctor en Ciencias Pedagógicas, profesor y miembro del Consejo de Expertos del Gobierno de la Federación de Rusia.

También participa regularmente en las actividades de la Embajada de Cuba en Moscú y, según CubaNet, mantiene estrecha amistad con el embajador Julio Garmendía, el funcionario que declaró públicamente que el régimen no se oponía a una “participación legal” de ciudadanos cubanos en la denominada por Vladimir Putin “operación especial rusa en Ucrania”.

Shkunov, quien es el jefe del distrito de Inzensky en el Óblast de Ulyanovsk, es señalado por el testimonio de los cubanos entrevistados como la persona que recluta a los mercenarios cubanos en Rusia.

Según los entrevistados, los reclutadores rusos se inclinan por jóvenes cubanos con formación militar, o que hayan pasado el Servicio Militar. Son estos los que reciben las “interesantes propuestas” por redes sociales, muchas de las cuales utilizan la construcción u otros empleos como cebo para el reclutamiento de carácter militar.

Los testimonios de los jóvenes cubanos

Al joven Brayan González le llegó un mensaje por Messenger, en su cuenta de Facebook, y decidió probar. Recién concluido su Servicio Militar en Cuba, decidió probar suerte como obrero en Moscú.

“Se suponía que era para la construcción y que me pagarían unos 2.000 rublos diarios [unos 20 dólares al cambio en Cuba] y que al final del contrato me darían 2.000 euros más la posibilidad de residir permanentemente en Rusia (…). No tenía que pagar nada aquí en Cuba, ni el pasaje de avión ni los trámites de pasaporte, eso después me lo iban descontando del salario estando en Moscú”, afirmó Brayan.

Su testimonio cobra especial relevancia en tanto arroja luz sobre la implicación directa de militares cubanos en la operación rusa de reclutamiento de mercenarios de la Isla.

“Me sorprendió porque eso fue en julio de 2022, y estaba reciente lo de [la invasión de Rusia a] Ucrania”, señaló Brayan. “Casi no había vuelos a Moscú, y en la unidad militar, antes de darnos la baja, vino un teniente coronel a darnos una charla sobre la guerra, el internacionalismo, la amistad entre Rusia y Cuba y hasta nos habló que si estábamos dispuestos a ir a Rusia”.

“Todo el mundo dijo que sí, ya tú sabes, estás en el verde [Servicio Militar], no quieres problemas, a todo hay que decir que sí, pero eso me olió raro, y enseguida pensé en eso cuando la persona que me escribió comenzó a preguntarme sobre cosas militares”, añadió.

Finalmente Brayan no aceptó la propuesta y se quedó Cuba, pero varios de sus amigos sí la aceptaron y actualmente no tiene noticias de ellos, a pesar de haber estado en comunicación a diario antes de viajar a Moscú.

Otro joven egresado del Servicio Militar Activo (SMA) también habló de su experiencia a CubaNet. Osvaldo Casasus recibió una propuesta similar a la de Brayan a días de haber terminado su SMA. Sin embargo, el amigo que le facilitó el contacto sí le habló de la verdadera finalidad del “contrato de trabajo”.

Sin embargo, tras conocerse el testimonio de los jóvenes cubanos Andorf Antonio Velázquez García y Alex Rolando Vega Díaz, sus planes se deshicieron.

“Ya tenía el pasaporte, el pasaje lo tenía para este 10 de septiembre”, aseguró Osvaldo. “Hicimos hasta una fiesta de despedida en la casa pero el día antes me llaman, un cubano que ni sé todavía quién es (…), con número oculto, y me dice que no hay viaje, que había que esperar”, relató

“Entonces le escribo a Liosha [Liosha Semenov, contratista en Rusia] y no me responde, incluso me bloqueó, desapareció (…). Aun así le dije a mi mamá, voy para el aeropuerto porque esto a lo mejor es que me están corriendo una máquina [broma] pero cuando voy a chequear, me apartan de la fila, y como a los 15 minutos viene un hombre vestido de civil que me lleva a una oficina. Ahí me dice que no puedo viajar, le pregunto si hay problemas con el pasaporte pero me dice que no, que no pasa nada pero que no podía viajar por el momento, así y ya. Coge tus cosas y dale. A mí no me han venido a buscar, nadie me preguntó más nada, solo me dijeron ve para la casa y tranquilo. Por suerte yo no tuve que pagar ni un peso, pero te imaginas, tenía tremendas ganas de irme de aquí”, añadió.

Los 11 jóvenes entrevistados por CubaNet afirmaron haber estado vinculadas de manera reciente —como soldados u oficiales de bajo rango— al Ejército cubano antes de la captación para alistarse como mercenarios en las Fuerzas Armadas de Rusia.

Todos reconocieron haber recibido entrenamientos especiales en infantería y artes marciales, así como, haber asistido a una charla sobre la amistad entre Cuba y Rusia, ofrecida por militares cubanos, y la sugerencia de una posible ayuda en caso de que el Gobierno ruso la solicitara.

Igualmente todos señalaron haber tenido un primer contacto con sus reclutadores en la Isla y en Rusia a través de Facebook, e igualmente bajo la fachada de un contrato de trabajo para labores de construcción. Solo uno de los entrevistados fue solicitado para servicios de “mula” o de contrabando de mercancías, aunque después quedaran claros los verdaderos propósitos.

“Vladímir [Shkunov] me escribe y me dice que hay trabajos buenos, que están buscando jóvenes para la construcción”, aseguró Fidel Hernández, que logró ser aceptado aunque no pudo viajar a Rusia.

“Primero me dice que es construcción; yo le envío mis datos y como a la semana me vuelve a escribir preguntándome si estaba dispuesto a unirme al Ejército, que me pagarían bien, y yo le respondí que sí, pero que no podía pagarme los trámites; entonces él me dice que eso no importa, que incluso ni siquiera [en los aeropuertos] me iban a preguntar nada ni aquí ni en Moscú. Yo tenía todo para irme pero todo está congelado por el momento (…), me dijeron que hasta nuevo aviso (…). Vladímir me escribió una sola vez después de eso para preguntarme si aún me mantenía interesado (…). Yo por supuesto que sí, la cosa es salir de aquí y después ya veremos”, añadió.

CubaNet aclaró que los nombres de los jóvenes entrevistados fueron cambiados para proteger su identidad.