Unión Eléctrica anuncia más apagones en Cuba por déficit superior a 500 MW

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba pronosticó apagones durante casi toda la jornada de este miércoles por déficit en la capacidad de generación de más de 500 MW.

“Se estima para la hora pico una disponibilidad de 2,460 MW y una demanda máxima de 2,900 MW, para un déficit de 440 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 510 MW en este horario”, indicó la empresa estatal en sus redes.

Captura de pantalla Facebook / UNE

La víspera, coincidente con la hora pico, la máxima afectación alcanzó los 706 MW, aunque hubo apagones a lo largo de toda la jornada.

Este miércoles se comenzó a afectar el servicio desde las 05:45 horas de la mañana. La UNE estima que las afectaciones se notarán también a lo largo de esta jornada.

El domingo 17 de septiembre, apenas tres días después de haberse solucionado su anterior avería, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras -la de mayor capacidad de generación en Cuba- volvió a salir nuevamente del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Desde entonces los medios oficialistas del régimen cubano no han informado de la situación en la termoeléctrica matancera. De momento, ni la UNE ni la propia central han informado sobre la causa de esta nueva salida del SEN de la Guiteras.

La salida de esta termoeléctrica y la racha de prolongados y constantes apagones acontecidos desde entonces volvieron a desplegar un sombrío panorama de apagones sobre la isla. La Guiteras había sincronizado el jueves 14 de septiembre después de un intento fallido a inicios de semana. Desde hace 10 días las autoridades cubanas guardan silencio sobre esta vital infraestructura.

En medio de la dramática situación con los apagones, el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció a mediados de septiembre una "estrategia" para salir de la crisis energética apostando por la transición a fuentes renovables de energía.

“Se trata de un tema muy necesario para el país, y además un tema muy actual”, subrayó el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba, quien lleva un amplio historial de promesas incumplidas en relación con los apagones, las inversiones y las mejoras del SEN.

Tras la publicación del parte de este miércoles, los cubanos volvieron a descargar su rabia y frustración en los comentarios. "El presidente dijo: 'La palabra empeñada fue cumplida'. Parece que tuvo que volver a empeñarla porque el pueblo sigue a oscuras", dijo uno.

"Y seguimos caminando hacia atrás y hacia atrás. Imagino que los millones que donó ahora China a Cuba para la creación de parques fotovoltaicos sí se empleen con ese objetivo. y no suceda como cuando Rusia donó a Cuba para la fabricación de nuevas termoeléctricas por allá por el 2016.Tal y como están las cosas hoy día queda comprobado que no, ese dinero no fue a parar ahí, sino a otro lado. Sabrá dios dónde, por eso estamos ahora sufriendo las consecuencias", apuntó otro.