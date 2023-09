Campesino cubano se saca muelas él mismo por falta de recursos en clínicas dentales

Un campesino cubano mostró cómo se saca las muelas él mismo y asegura que lo hace por falta de recursos en clínicas dentales de su comunidad en la provincia Holguín.

El cubano Alexander Rodríguez Santiesteban, residente en Los Pinos, municipio Antilla, protagonizó una escena que parece salida de un capítulo de "El Quijote", cuando al ingenioso hidalgo le arrancan una muela de un puñetazo en una pelea.

Sin embargo, no es cosa de novela. En Cuba, en pleno siglo XXI, no hay condiciones en una clínica dental para salvar las piezas de un paciente con dolor de muelas.

Alexander explicó en un video con declaraciones para Cubanet que en su criterio no vale la pena perder tiempo y dinero viajando hasta donde está el dentista, para que no le salven el diente. Él mismo se arranca las muelas cuando siente dolor.

"Uno no puede ir al dentista, no hay anestesia ni hay nada. Así que si debo sacarme una muela... Mira", dijo tranquilamente y mostró su destreza arrancando la pieza dental, a mano.

Explicó que en visitas anteriores a la clínica estomatológica más cercana, le han dicho que "no hay anestesia y tienes que llevar guante". Por eso él mismo aprendió a sacarse las muelas y lo ha hecho más de una vez.

"Así me he sacado dos o tres. Hay otra ahí que tengo que sacarme luego. Cuando tenga un chance, me la saco", comentó.

Alexander Rodríguez Santiesteban es activista por los Derechos Humanos en Cuba. Denunció la escasez de recursos en los centros de salud de la isla de un modo duro y muy explícito.

Los problemas con la carencia de anestesia se están denunciando en Cuba desde hace años. La situación llegó a un punto que los propios pacientes llevaban a las clínicas productos de importación adquiridos en el mercado informal para recibir tratamiento.

En febrero el Estado dijo que estaba prohibido el uso de anestesia traída desde el extranjero y comprada en el mercado informal, porque podía poner en peligro la vida del paciente.

Unas semanas más tarde la prensa oficialista volvió sobre este tema asegurando que el gobierno estaba empleando con éxito, unas gotas homeopáticas que sustituían a la anestesia en clínicas dentales.

Promovían este procedimiento y hasta aseguraban que las gotas provocaban en el paciente una analgesia profunda de modo que la persona percibe toda la manipulación operatoria, pero sin sentir dolor. Ese reportaje oficialista recibió numerosas críticas en las redes sociales.

La situación alcanzó un nivel de debate tan agudo que en mayo llegó otra versión oficialista para calmar los ánimos de la población. Un reportaje de Granma decía que el gobierno trabajaba en la producción de fármacos para las clínicas estomatológicas.

La empresa encargada sería Laboratorios AICA, de BioCubaFarma y aseguraban que ya había reactivado la producción de analgésicos dentales, del Tiopental y de los sueros de amplio uso. Han pasado cuatro meses desde entonces y al menos a la provincia Holguín es evidente que todavía no llegan esos medicamentos.