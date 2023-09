Ulises Toirac ante anuncio de una nueva crisis: "60 del mismo tipo ya cansa"

El humorista Ulises Toirac reaccionó con hartazgo y molestia ante el anuncio del gobierno de que se avecina un empeoramiento de la actual crisis que atraviesa el país.

Ulises comentó en su muro de Facebook la reciente intervención en la Mesa Redonda de los ministros de Economía y Energía, quienes minimizaron la debacle económica y rechazaron que el país esté "en cero de combustible", a la par que anunciaron largos apagones y admitieron que el gobierno no tiene créditos para comprar los alimentos de la canasta básica.

"Que no vamos a llegar a 0 combustible ó 0 recursos, dice bastante de lo que no se dice. Ya lo de las respuestas a todos los problemas lo vengo esperando hace años (las evasivas no, las respuestas). Falta por decidir cuándo por fin y quién las da", cuestionó el comediante.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

"'Evitaremos la hecatombe' es un texto de las películas de catastrofismo y a mí esas solo me cuadran para la pantalla. En mi vida me gustaría cambiar pa' otro género, la verdad. 60 del mismo tipo ya cansa", afirmó.

Alejandro Gil, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, afirmó el miércoles en la Mesa Redonda que "la vida es dura", pero que la única salida a los problemas es la revolución.

Tras anunciar las medidas adoptadas por el régimen para encarar la crisis que sacude el país, Gil adoptó el tono triunfalista de la propaganda oficial para pedirle al pueblo que tenga confianza en el gobierno.

"Hay afectación, hay impacto, sabemos que es dura la vida, que es complicado encontrar los alimentos del día a día, que es complicado a veces un apagón de ocho y diez horas, que es complicado el tema del transporte, lo sabemos. Pero confianza, que la única salida es la revolución y el socialismo, y para eso trabajamos todos", subrayó.

Gil habló de los problemas para garantizar la canasta básica, recurriendo a las justificaciones habituales de la crisis mundial, la subida de los precios y el impacto del embargo de Estados Unidos.

Por su parte, el titular de Energía aseguró que no están "en cero de combustible", pero anunció apagones durante octubre por déficit de hasta 700MW.

"Estamos saliendo a comprar casi al día contra los inventarios que tenemos en un mercado que está saturado", dijo O Levy, quien como es habitual en la propaganda oficial, culpó de la escasez de combustible al embargo estadounidense y al incumplimiento de contratos que tenían pactados con otros países.

"No estamos en cero de combustible, como han dicho algunas publicaciones por ahí, ni estamos tocando el cero, estamos en una situación apretada, pero vamos a ir levantando", señaló.