Peligroso salto de jóvenes cubanos desde un puente en Matanzas

A la vista de todos y sin que nadie se los impida, adolescentes cubanos acostumbran a lanzarse al agua al río San Juan desde lo alto del puente giratorio del ferrocarril, en la ciudad de Matanzas.

"Cosas locas que solo pasan en Cuba", escribió en TikTok un internauta que en días recientes documentó cómo dos jóvenes se lanzaban al agua sin más.

En el apartado comentarios de la publicación decenas de personas opinaron sobre el hecho, unos incidieron en el gran peligro para la vida que entraña tal actividad, mientras que otros restaron importancia al riesgo.

Algunos argumentaron, incluso, que los jóvenes cubanos no tienen cómo divertirse y tampoco faltaron varios que aseguraron haber practicado ellos mismos tales saltos.

Se trata de una práctica común desde hace muchos años y sobre la que las autoridades, al parecer, no toman medida.

En 2015, un reportaje del canal local TV Yumurí mostraba de forma complaciente la peligrosa diversión e incluso entrevistó a varios de los practicantes de entonces.

"Me tiro porque me gusta. Me siento bien, alegre, aquí con los socios", explicaba uno de los entrevistados.

"No tengo más nada que hacer, en mi casa me aburro. No tengo lugar donde ir y vengo para acá. Nunca ha venido nadie a decirnos nada", detallaba otro.

En aquella entrevista uno de los jóvenes admitió saber del trágico caso de un adolescente que antes de tirarse se le resbaló el pie y cayó arriba de la línea del tren.

"Es una diversión peligrosa, pero así es la vida. No teníamos patines, hacíamos chivichanas; no hay piscina, nos vamos para el charco; no hay botes o balsas, a nadar con una cámara, así de simple", concluyó