Seidy La Niña dice tener el trasero asegurado en dos millones de dólares: "Es más caro que el de JLo"

A cada paso que da Seidy La Niña desencadena más y más polémica y sigue dando de qué hablar como si fuera inmune a las críticas y cuestionamientos.

La última entrevista de la cantante con Destino Talk fue verdaderamente explosiva y dio para muchos titulares; sin embargo, cuando dijo tener el trasero asegurado en dos millones de dólares superó toda expectativa.

En pleno diálogo, la artista enseñó a la cámara, sin dudarlo, lo que considera uno de sus mejores atributos y por supuesto dejó con la boca abierta a sus entrevistadores.

“El culo más lindo, el culo más cotizado, el culo más caro que posiblemente tenga los Estados Unidos. Mi culo es más caro que el de JLo. Mi culo está asegurado por dos millones de dólares y no pienso discutirlo con nadie”, dijo sin pelos en la lengua.

“No me lo puedes tocar porque se acaba el show este ahora mismo”, le advirtió a uno de lo conductores del programa cuando quiso pasarse de listo.

Ante las dudas, añadió que en la próxima entrevista mostrará los papeles que demuestran que su trasero está asegurado.

“Tú te miras en el espejo y tú dices cuál es una de las cosas más valiosas que tú tienes físicamente y para mí es mis nalgas. Entonces yo dije si mañana me pasa algo, me caigo, alguien me quiere cortar la nalga porque a lo mejor le fui infiel, o lo que sea, tengo mi culo asegurado”, explicó su razonamiento.

Durante la entrevista con Destino Talk Seidy hizo de las suyas y hasta lanzó una fuerte pulla a La Diosa, quien a su juicio la “subestimó” como artista.