Marco Rubio pide expulsar de EE.UU. a extranjeros que apoyen a Hamás

El senador cubanoamericano Marco Rubio pidió expulsar de Estados Unidos a los extranjeros que apoyen al grupo terrorista Hamás.

El político republicano, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, demandó cancelar la visa de todos los extranjeros que respaldan a la organización islamista, ya sean turistas, profesores o estudiantes.

"En primer lugar, es una ley que existe en el país que dice que eres inadmisible bajo visa, de estudiantes, para ser profesor, para ser turista, lo que sea, si eres un partidario de un grupo terrorista designado", dijo a Fox News.

El senador por el estado de Florida condenó las recientes manifestaciones en Estados Unidos de apoyo a Hamás, tras el ataque a Israel perpetrado el pasado 7 de octubre desde la Franja de Gaza, con lanzamiento de cohetes e infiltración de milicianos palestinos, que causó más de mil muertos, muchos de ellos civiles.

"Esta semana vimos gente marchando en las universidades y en las calles de nuestro país y así sucesivamente, llamando a la intifada, celebrando lo que Hamás ha hecho, justificando lo que Hamás ha hecho, estos son partidarios de Hamas. Esas personas que están aquí con visa tienen que irse", subrayó.

Rubio reveló en su cuenta de Twitter que el sábado envió una carta a la administración Biden una carta pidiéndoles formalmente que hicieran cumplir la ley actual y deportaran a cualquier extranjero que apoyara a Hamás.

"Presentaré una resolución del Senado solicitando esto. Esto no debería ser difícil, ¿cómo puede alguien justificar permitir que extranjeros que apoyan el terrorismo permanezcan en Estados Unidos?", cuestionó.

El cubanoamericano criticó además a los medios de prensa que usan fuentes de Gaza para reportar el conflicto.

"Si los medios van a seguir utilizando información del llamado 'Ministerio de Salud de Gaza' para difundir mentiras sobre Israel, al menos deberían revelar que en realidad es el Ministerio de Salud de Hamás", demandó en un tuit, donde compartió noticias de las agencias AP y Reuters y de los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, sobre la muerte de 500 personas en un hospital de Gaza por el ataque de un cohete, que los palestinos achacan a Israel.