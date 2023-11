Emigrado cubano trabaja en un food truck en Miami: "Quiero llegar a tener mi propia compañía"

Un cubano que emigró a Estados Unidos está feliz trabajando en un food truck en Miami, y no piensa parar hasta llegar a tener un día su propia compañía de camiones de venta de comida.

Yosbani Bello Roque, nacido en Rodas, Cienfuegos, da gracias por haber llegado a un país que le abrió las puertas y le ha dado grandes oportunidades de salir adelante y ayudar a su familia.

"Es un negocio familiar, lo emprendí con mi tío y lo estoy trabajando de 6:00 am a 5:00 pm. Me levanto a las cuatro y pico de la mañana. Tengo bastantes clientes, me va bien, gracias a Dios", aseguró al periodista Javier Díaz, de Univisión 23.

Yosbani relató que los primeros meses lejos de Cuba fueron difíciles porque extrañaba a su familia, sus hijos, pero aclaró que después "te adaptas, coges el paso y siempre sales afuera".

A pesar de que aún no es residente permanente, eso no le impide soñar y trazarse metas más ambiciosas.

"Quiero hacer una línea de food truck y tener varios, ya tenemos y un tráiler, son tres; quiere decir que vamos bastante bien. Y nada, seguir echando para adelante a ver hasta cuánto puedo llegar y hacer mi propia compañía", subrayó.

A los recién llegados a Estados Unidos, les aconsejó que no le tengan miedo al trabajo, más duro que en Cuba.

"Los primeros meses son duros, pero poco a poco vas encaminándote y vas cogiendo tu estabilidad, y cuando ya tienes estabilidad, tienes estabilidad económica, en tu casa y emocionalmente, la vida te va marchando sola", aseguró.