Ulises Toirac desmiente que haya sufrido un accidente: "Paren la bola"

El humorista cubano Ulises Toirac desmintió que haya sufrido ningún accidente de tránsito y pidió a sus seguidores y amigos que detengan el falso rumor.

"Paren la bola", demandó Ulises en su perfil de Facebook, donde reveló que varias personas se comunicaron con él por distintas vías para preguntarle si había tenido algún accidente automovilístico, y que algunos llegaron a pensar incluso que había muerto.

"No, paren eso. No ha sucedido. El día que me pase y me muera, les aviso. Paren yaaaa", concluyó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Decenas de internautas comentaron en el post, la mayoría deseándole salud, prosperidad y una larga vida.

Otros recordaron que en Internet echan a rodar muchas mentiras de ese tipo sobre los actores y estos han tenido que salir en programas para desmentirlas.

La mayoría reaccionó con humor al incidente.

"No creo que al pavimento le guste tener su cara estampada contra él", expresó un habanero.

"Bicho feo no muere. ¡Digo! Bicho malo, me equivoqué en el refrán. Jjjjjjj, una jarana. Las personas como usted no mueren nunca", aseguró una pinera.

"Dicen que esas bolas dan más salud, así que vas joder por muchos años más", afirmó una madre de familia.

"Si se te acerca la muerte nos avisa que pa' allá vamos, para pasarnos las horas contigo riéndonos que buena falta nos hace, tú tienes un don hacernos reír y así morimos todos de risa y no te ves solo", escribió una ama de casa.