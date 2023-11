Cierra Coppelia por falta de helado: "No hay leche, no hay azúcar"

La heladería Coppelia de La Habana cerró temporalmente por falta de materias primas para fabricar helado, informó el medio independiente 14 y Medio.

Un reporte de esa publicación señala que el local, ubicado en la céntrica esquina de 23 y L en el Vedado habanero, amaneció cerrado, con las luces apagadas y las mesas recogidas, mientras que sus trabajadores se encontraban en la parte de afuera vendiendo los dulces que quedaban en existencia.

Las marquesitas y los capitolios se vendían a se ofrecen a 50 pesos, constató el medio.

Una empleada dijo a 14 y Medio que en Coppelia "no hay helado, no hay leche, no hay azúcar, no hay nada".

Cuando el reportero preguntó cuándo volvería a abrir sus puertas, la mujer contestó: "Ay, mi amor, ¿en qué país tú vives?".

Otros trabajadores de la llamada "Catedral del Helado" indicaron que el cierre es "para largo y tendido"; pues "no va a haber por un buen tiempo".

Ninguna autoridad cubana se ha referido al cierre de la heladería.

Por su parte, un trabajador de la fábrica de helado dijo a la citada publicación que la calidad del producto ha decaído demasiado en los últimos meses, y solo se fabricó el original helado Coppelio para los asistentes a la Cumbre del G-77 en La Habana.

Contó que para esa ocasión se mandó a hacer una edición limitada del helado Coppelia para invitados y hoteles; pero la fábrica fue militarizada para evitar el robo del producto por parte de los empleados.

En enero también estuvo cerrada por la misma causa la icónica heladería, uno de los espacios más populares de la capital, ciudad que cumple el 16 de noviembre su aniversario 504 con cada vez menos espacios para celebrar.

La llamada Catedral del Helado lleva tiempo transitando por una evidente crisis, reflejo de la escasez generalizada en la isla, como lo han expuesto las denuncias de internautas en redes sociales.

Largas filas, mala atención de los empleados, agua caliente para tomar y venta clandestina de helado fueron algunos de los hechos que señalaron clientes el pasado año, tras visitar ese establecimiento gastronómico.

Otros criticaron la calidad del producto ofertado.