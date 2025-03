Poca oferta y muchas restricciones: Así reabre Coppelia en la Isla de la Juventud

Vídeos relacionados:

Después de un período de inactividad, la heladería Coppelia de Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, reabrió sus puertas este fin de semana con un servicio limitado y restricciones en sus ofertas.

Una nota publicada por el oficialista Isla Visión informó que la icónica instalación reabre, pero con ofertas que distan mucho de lo que la población esperaba.

Captura Facebook / Islavision Icrt

El déficit en la producción de helado ha llevado a que la administración de Coppelia establezca restricciones en la venta.

En este sentido, se ha determinado que cada cliente solo podrá consumir dos ensaladas y dos especialidades dentro del salón, sin posibilidad de llevar helado para el hogar.

Además, el servicio de heladería solo estará disponible los sábados y domingos, mientras que de miércoles a viernes el establecimiento ofrecerá otras opciones gastronómicas las cuales no fueron detalladas en la nota.

El nuevo listado de precios de la heladería Coppelia en la Isla de la Juventud para el año 2025, compartido por Ramón Leyva Morales en Facebook, revela un notable incremento en los costos de los productos, reflejando la crisis de abastecimiento y los desafíos económicos que enfrenta el país.

Captura Facebook / Ramón Leyva Morales

Entre las opciones más costosas destacan el "Peter de chocolate", que alcanza un precio de 280 CUP, y la "Vaca Blanca" y "Vaca Negra", ambas con un costo de 200 CUP por 203 ml de producto.

Otros productos icónicos de la heladería también presentan precios elevados: La ensalada de helado de cinco bolas se venderá a 220 CUP, mientras que el "Banana Split" y el "Bombón helado" costarán 150 CUP cada uno.

En comparación con años anteriores, estos precios representan un fuerte golpe al bolsillo de los consumidores, quienes deberán enfrentar estas tarifas en un contexto de escasez y limitaciones en la oferta del helado.

En una publicación realizada por Isla Visión, en su perfil de Facebook, se especifica que el horario será solo los fines de semana; por ahora, los sábados de 6:00 p.m. a 12:00 a.m., y los domingos de 10:00 a.m. a 12:00 a.m.

Captura Facebook / Islavision Icrt

Aunque la reapertura de Coppelia podría interpretarse como un intento de mejorar la oferta gastronómica en la Isla de la Juventud, la escasez de productos y las limitaciones impuestas dejan claro que la situación del abastecimiento sigue siendo crítica.

La imposibilidad de comprar helado para llevar y la restricción en la cantidad de ensaladas y especialidades que se pueden consumir han generado molestias entre los residentes, quienes esperaban una reapertura con más estabilidad en la oferta.

Sin embargo, no es solo el Coppelia de Isla de la Juventud el que enfrenta un incremento de precios. La icónica instalación de La Habana también presenta una situación similar.

El Coppelia reabrió en La Habana en febrero pasado con precios elevados: una ensalada mixta cuesta 155 pesos, el Coffee Cake 170 pesos y un sundae 60 pesos.

No obstante, un precio elevado no fue sinónimo de mejor atención. Así lo pudo constatar la locutora Laritza Camacho quien afirmó en sus redes sociales que: "Si pensabas que estaba malo, lo puedes seguir pensando".

