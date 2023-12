Migrante cubano se gana la vida cantando en calles de Tapachula

Un joven migrante cubano que se encuentra en Tapachula encontró en la música un medio para ganarse la vida en esa ciudad mexicana.

José Ángel, como se identifica el joven, confesó que la música le sirve de sustento económico para mantenerse en esta ciudad del estado mexicano de Chiapas mientras espera llegar a Estados Unidos.

“Acá en Tapachula, desde que llegué al principio quise cantar. Me compré la bocinita y empecé a cantar primero en los bares, me dio algo de resultado pero no tanto como acá en los semáforos”, cuenta José Ángel al medio local Diario del Sur.

El cubano, que canta en el semáforo del Parque del Centenario, comentó que ha regresado a ese sitio todos los días desde que descubrió que los choferes y transeúntes pagan mejor que en los bares.

“Luego estaba cantando en un bar a la 1:00 pm y salía a las ocho y ahí cantando todo el tiempo. En el bar a veces pagaban y a veces no. Tenía que depender de la propina de la gente también”, comentó.

En su repertorio el cubano tiene incorporadas canciones del género ranchera, sobre todo de Vicente Fernández y Pepe Aguilar. Aunque también confesó su fanatismo por el cantante de origen panameño Makano.

Este tipo de historias recoge la resiliencia de los migrantes para superar numerosos desafíos, entre los que se cuentan encontrar empleo y adaptarse a una cultura diferente.

Precisamente desde Estados Unidos, país al que aspira llegar José Ángel algún día, se conocen muchos ejemplos de superación y constancia de cubanos por emprender un camino que reafirme su determinación por encontrar una vida mejor lejos de la isla.

Recientemente, un video mostró a un cubano ganarse la vida en Florida vendiendo frutas con una carretilla.

“Tengo aquí lo último, aquí todo está fresco”, dice este cubano al encuentro de dos clientes en un TikTok difundido por el influencer Dairon Cano.

También se divulgó la historia de una cubana que se gana la vida en Miami con un food truck que lleva ricos tamales a cualquier lugar en Miami.

Marleny, esta emprendedora cubana, vende tanto tamales solos como preparados con chicharrón o aguacate. Su intención es siempre complacer al cliente, dice en un video difundido en su cuenta de TikTok, donde se ve a una clienta recomendando sus ricos tamales.