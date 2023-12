Seidy La Niña reacciona a las críticas: Uno nunca va a quedar bien con todo el mundo

Tras la avalancha de reacciones por manifestar sus deseos de cantar en Cuba, Seidy La Niña se refirió en redes sociales al fuego cruzado de los comentarios que ha recibido.

"Si voy a Cuba, soy comunista. Si no voy a Cuba, '¿cómo puedes abandonar a tu gente y a tu familia'. Si mando dinero para Cuba, 'estás alimentando al gobierno'. Si no mando dinero para Cuba, '¿cómo puedes abandonar a tu familia?'", dijo en un vídeo compartido hace unas horas a través de las plataformas virtuales.

"Al final me doy cuenta de que uno nunca va a quedar bien con todo el mundo. Haz lo que tu corazón sienta, siempre y cuando no le hagas daño a nadie", cerró su mensaje, que tomó como punto de partida el comentario de un seguidor que le decía estar de acuerdo con ella en que era solo una cantante y no una política.

"Represento mis raíces, mis ancestros. Represento a mis cubanos de afuera y de adentro" había escrito la autodenominada 'mulatica' en un post anterior junto a una foto donde luce un mono corto con diseño de la bandera cubana.

La polémica -que parece no querer abandonar nunca a la cantante cubana radicada en Miami- se desató hace un día cuando Seidy compartió una foto mostrando un pasaporte cubano: "¿Una mulatica por Christmas en La Habana?", preguntó.

No fue necesario más para que sus seguidores se lanzaran tanto a aplaudir que pudiera presentarse en su tierra natal como a reprocharle por ello.

Uno de ellos le decía que si le nacía y cantar, lo hiciera, pero sin dejar de decir "Díaz-Canel singao”.

"Yo lo voy a hacer a mi tiempo si me da la gana, además (…) Crecí en este país y nunca me he sentido con la obligación de hacer algo que yo no quiera hacer o que yo no sienta. Y si lo siento pues lo voy a hacer y punto”, reaccionó la intérprete de "Una Noche Más", lo que, lejos de zanjar el tema, avivó la polémica.