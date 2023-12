Joven cubana con extraño padecimiento pide ayuda para obtener un diagnóstico

Una joven cubana con un extraño padecimiento de salud está pidiendo ayuda en las redes sociales para obtener un diagnóstico.

Leyanis Montero, de 19 años y natural de Pinar del Río, lleva una década padeciendo una enfermedad que le provoca constantes sangrados, y aunque la han visto muchos especialistas, ninguno ha sabido dar con lo que tiene.

"Hace una semana empecé con crisis nuevamente y ya me siento mal de vivir día tras día con esta condena, de saber que no tengo un diagnóstico y que ya los médicos han colgado los guantes con mi caso", expresó Leyanis el pasado jueves en su muro de Facebook.

"Hace 10 años tengo esta enfermedad y no hay médico en nuestro país que tenga resultados. Desde 6to grado me están estudiando. Me han estudiado en La Habana, en el Pediátrico William Soler y en el Instituto de Hematología. Hace tres años la doctora Dunia, del Instituto de Hematología, me extrajo la sangre para enviarla para España y aún sigo sin una respuesta", detalló.

La enferma relató que su papá fue al Consejo de Estado y se reunió con el ministro de Salud, José Ángel Portal, a quien le llevó fotos impresas de sus crisis en las que se la ve con la sangre corriendo por su rostro.

"Yo y mis padres estamos desesperados. Necesitamos una respuesta. No hay ser humano que pueda vivir así con una enfermedad y sin diagnóstico ni tratamiento y ya son 10 años", dijo.

Según denunció, cada vez que llega a un hospital, lo único que le dicen los doctores es: 'Hay que buscar al Doctor House'.

"Esto no es un juego. Nadie puede vivir así, sabiendo que tiene algo y no saber lo que es. Es muy triste estar durmiendo y sentir que te estás ahogando con los coágulos de sangre de tu garganta", lamentó.

"Por favor, ayúdenme a compartir a ver si esto puede llegar a alguien más y me pueda ayudar", suplicó.