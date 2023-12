Alexander Delgado celebra el cumpleaños de su hija Kuki: "Te ama, tu papá"

¡El cantante cubano de música urbana Alexander Delgado está de celebración! Kuki, la hija mayor del integrante de la agrupación Gente de Zona está de cumpleaños, una fecha que el artista no ha dejado pasar por alto.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que el reguetonero enviase unas hermosas palabras a su hija en su día y junto a un vídeo que recoge algunos momentos de la joven, escribió las siguientes palabras cargadas de cariño y orgullo:

"¡Es tu cumple! Hoy doy gracias a Dios por la bendición de ser tu padre. Sólo puedo desearte que sigas siendo tan auténtica como eres, alegre y que cumplas muchos más hija. Te ama, tu papá".

Kuki, por su parte, ha querido hacer un recuento de su vida y expresar algunas de las cosas que más valora y más ahora después de haber sumado una nueva vuelta al sol.

"Mientras más pasa el tiempo más me doy cuenta de lo que realmente necesito y quiero en mi vida. Yo solo pedí estar tranquila y feliz un día como hoy y fue exactamente como pasó, no quería nada material, ya que lo tengo todo y puedo tener todo lo que me proponga. Solo quería estar rodeada de personas que amo, que me hacen feliz y que me quieren de verdad, yo soy la personas más feliz del mundo por tener mi pequeño círculo que no es perfecto, pero los identifico como los míos. Mi mejor regalo son ustedes que son mi familia, los que me han visto en todo tipo de etapa, los amo mucho. Qué feliz estoy de tenerlos", expresó la joven en su cuenta de Instagram.

Seguidamente añadió un bonito mensaje dedicado a ella misma. "Yo misma me felicito por ser la persona que soy, por ser tan fuerte, tan real, tan transparente, por tener el corazón inmenso que no me cabe en el pecho y sobre todo por transmitir mi felicidad y alegría a todo el que me rodea. Porque a pesar de que este año he tenido días malos que han sido pocos, nunca he dejado de ser yo, ni de sonreír, ni he dejado de ser feliz porque siempre ha sido mi prioridad. Gracias mami por convertirme en la persona que soy", concluyó.

Además de Kuki, Alexander Delgado tiene otros dos hijos. Alexander Junior, fruto de su actual relación con la cubana Mily Alemán; y la pequeña Sofía, fruto una breve otra relación que mantuvo en Canadá con la cubana María Vargas.