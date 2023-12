Madre cubana solicita ayuda para realizar sesión fotográfica por los 15 años de su hija

Una madre cubana pidió ayuda en las redes sociales al humorista y filántropo Limay Blanco, para tomarle las fotos a su hija, que próximamente cumplirá los 15 años.

Mayelín, como se identifica la mujer, envió a Blanco un mensaje en el que detalla la desesperación que presenta por la proximidad del cumpleaños número 15 de su hija y la falta de recursos para tomarle las fotos.

El propio Limay Blanco recurrió a las redes para hacer un llamado a “algún fotógrafo que quiera hacer una obra de caridad”, al tiempo que compartía el número telefónico de la mujer.

En el post se acompaña de una captura de pantalla, en donde se observa el mensaje dejado por la madre a Blanco.

Captura de Facebook/Limayblanco Humorista

“Buenos días, Dios te siga bendiciendo”, comienza su comunicación.

“Mi nombre es Mayelín de Marianao con un hija próxima a cumplir 15 años y al no tener los recursos económicos para hacerle su sesión de fotos, por favor, por el amor Dios, necesito de su ayuda”, dijo la mujer que además remarcó su fe en que la solución a su problema iba a llegar.

La publicación ha desatado variedades de comentarios entre los que plantean que el problema no es de primera necesidad, pero ven los festejos de 15 como un evento importante en la vida de las muchachas que llegan a esa edad y otros que se vuelven críticos con la situación.

En medio de la grave crisis actual que padecen miles de familias en el país, muchas madres cubanas recurren a las redes sociales para plantear sus problemas y esperan encontrar ayudas que les permitan cumplir algunos sueños de sus hijos, que en la isla se hacen complicados.

Un caso similar, sucedió en julio pasado, cuando un grupo de madres cubanas recurrieron a la creatividad para ayudar en los 15 de una adolescente sin recursos, tras conocer las vicisitudes de su familia para festejar esta memorable fecha.

En esa ocasión varios comentarios en la publicación compartida en el grupo de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor”, aportaron ideas para este memorable festejo de las adolescentes.

“El arreglo de las uñas va por mí. Si la puedes traer, yo la arreglo gratis”, le propuso una mamá, mientras que otra le brindaba un vestido largo para las fotos. “Mira tengo este vestido. Te lo regalo para que le tires las fotos a tu nena. Es único porque me lo mando mi tía por mis 15”, le comentó. “Tengo unos tacones transparentes de los que se usan, se los regalo, solo una puesta”, propuso otra madre.

Pero estos pedidos no se ciñen a adolescentes próximas a los 15 años. También, en julio pasado, una madre cubana compartió su historia, que podría ser la de muchas como ella, con la esperanza de que la solidaridad le permitiera hacerle al menos una pequeña fiestecita a su niña en sus cinco añitos.

"Tengo una bebé que cumple el día 8 de agosto sus 5 añitos y me pidió de regalo un cumple, pero la realidad que le comparto es que no tengo ni tan siquiera para un cake", relató.

"Soy una simple auxiliar que vive de su salario que no le alcanza ni para un paquete de pollo, y me da lástima ver su carita, porque no puedo. Por favor, si tuvieran la posibilidad de ayudarme con alguna boberiita para al menos hacerle un pica cake", pidió.