La Mamilover dice por qué no ayuda a niños en Cuba: "Es imposible que pueda llegar con mi avión lleno"

“Cuando yo llegue ahí, me van a quitar [las donaciones] porque eso no es legal en Cuba. En Cuba no lo entienden de esa forma. En Cuba, el gobierno entiende que ellos son los que deben administrar eso, y ellos son los que tienen que repartirlo”, dijo.