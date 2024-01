Madre cubana pide ayuda para su hijo con síndrome de Down: "La chequera me la quitaron"

Alejandro, joven con Síndrome Down

Una madre cubana acudió a las redes sociales en busca de ayuda para su hijo de 16 años con síndrome de Down, que está carente de pañales desechables, además de que el gobierno no le ofrece ninguna asistencia a través de la Seguridad Social, en medio de un contexto de escasez acumulada y de altos precios para productos básicos.

Herminia Sánchez, madre de Alejandro, el joven con síndrome de Down, ha mostrado en la red social Facebook el desespero que vive al no poder proveer a su hijo de cuestiones básicas que necesita para su vida.

Residentes en el poblado de Arroyo Blanco, en el municipio de Jatibonico, en Sancti Spíritus, esta madre reclama de mayor atención para su hijo y argumenta que acudió a las redes sociales porque no tiene a dónde más acudir para plantear su problema.

Su hijo tiene necesidad de pañales desechables y no los logra encontrar, además de los elevados precios en los que lo encuentra y el gobierno le ha quitado la pensión alegando que el joven tiene un padre que lo puede mantener.

“Me pregunto a cuántas personas se le está dando ayuda que no la necesitan y aun así se la dan”, terminó cuestionándose la mujer.

Facebook/Herminia Sánchez

En el apartado comentarios, las personas mostraron su preocupación sobre este caso y le dijeron a la madre que recurriera al gobierno o a los trabajadores sociales. No obstante, la mujer les contestó que está cansada de ir a esas instituciones y no le quieren resolver. “Las cosas que me han dicho”, alegó.

Las publicaciones de madres cubanas que en redes sociales suplican por ayuda para conseguir insumos médicos o productos básicos de toda índole que escasean a lo largo y ancho del país, son numerosas.

A principios de año, una madre cubana recurrió a las redes sociales, también, para pedir ayuda por su hijo que padece de epilepsia y necesita con urgencia dos medicamentos que están en falta en el país.

La mujer desesperada agregó que pagaba lo que fuera por valproato de sodio, un fármaco estabilizador del estado de ánimo que actúa en el sistema nervioso central, y lamotrigina, una molécula que se usa como medicamento para la epilepsia y el trastorno bipolar.

El mercado informal cubano se ha vuelto una fuente de adquisición para los cubanos ante el desabastecimiento en que el gobierno tiene sumido al país.

Todo sucede en un momento en que desde la cúpula dirigente del régimen piden confianza ante un grupo de medidas económicas anunciadas recientemente, que más que arreglar al país prometen sumir en la pobreza a más familias cubanas.