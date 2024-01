La Diosa cumple "un año en el país de la libertad"

La Diosa cumple este sábado un año de haber llegado a Estados Unidos; doce meses en los que no han faltado los retos, las oportunidades, los sueños alcanzados y muchas metas por cumplir.

“Hoy 27 de enero hace un año que llegaste a los Estados Unidos junto a tu esposo Rey El Mago y Reychel tu hija. En tierra de libertad los esperaba ansioso Axel, tu hijo mayor. Pero también te esperaba un futuro prometedor, que no dejaba de asustar”, se lee en un texto en el Instagram de la artista, escrito por su hermano Pablo Alfonso.

Este recordó que la cantante y su pareja no tuvieron que hacer magia para salir adelante en un nuevo lugar, simplemente, supieron explotar el talento que en su Cuba natal les fue prohibido por convertirse en “una artista incómoda para el régimen”.

Pablo Alfonso rememoró varios de los momentos más importantes que vivió La Diosa este año en los que en más de una ocasión se puso a prueba a sí misma.

“En tu primer concierto en el país de las oportunidades, lograste llenar el Watsco Center de Miami, algo que pocos han podido hacer. Durante una multitud que añoraba verte, no solo cantaste, sino que encantaste (…) Fiel a tu tierra natal, ante las 9,000 personas que te disfrutaron, pediste una vez más libertad para Cuba y para los presos políticos y honraste a la más dulce de las cubanas, la inigualable Celia Cruz”, resumió esta presentación.

En su reseña no faltó la actuación de La Diosa con El Chulo en el Cubatonazo, las colaboraciones musicales y temas en lo individual que ha estrenado estos meses y el sueño cumplido de tener su propia casa “como Dios manda”.

“No has dejado de ser una artista controversial. De vez en vez, se te ha visto enrolada en alguna que otra pelea (…) pero hoy muestras tu mejor versión. Has decidido dejar atrás esa imagen controversial y dedicarte por entero a lo mejor que sabes hacer en tu vida, cantar y encantar”, resaltó su hermano.

En conmovedoras palabras Pablo Alfonso describió el momento en que La Diosa nació y la mujer en la que se ha convertido: “Te conocí cuando yo tenía 16 años. Tú, minutos de nacida. Todos querían cargar a aquella flaquita y pequeñita niña sin tan siquiera sospechar tu talento. Traviesa, inquieta, rebelde, decidida, fueron condiciones que siempre mostraste. Nunca tuviste pelos en la lengua. Pero sí una voz maravillosa. A fuerza de carisma, voluntad y talento has logrado todo lo que te has propuesto. Fuiste censurada, atada, maltratada. Quisieron amordazarte, pero no lo lograron”.

Con la seguridad de que los fallecidos padres de La Diosa, donde quieran que estén, siempre estarán muy orgullosos de ella, y la promesa de reencontrarse pronto, el hermano de la artista concluyó este hermoso texto.