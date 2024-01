Se intensifican los apagones en Cuba: La UNE reporta déficit superior a los 1000 MW

Cuba vivió este lunes una jornada de hasta 12 horas de apagón, según se desprende de los 1,111 MW de afectación máxima reportados por la Unión Eléctrica (UNE) en su parte de este lunes, que resumió el comportamiento energético de la jornada precedente.

Lo peor es que el panorama no mejora demasiado de cara al pronóstico para este 30 de enero, que pronostica un déficit de 975 MW en horario pico.

La máxima afectación ayer fue de 1,111 MW a las 6:40 p.m., coincidiendo con la hora pico. El servicio se afectó desde las 10:15 a.m. hasta las 10:54 p.m., para un total de casi 13 horas de afectación.

La disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 7:00 a.m. de este 30 de enero era de 1,850 MW y la demanda de 1,780 MW. Se estima una afectación diurna que estará en la media de 450 MW.

Se encuentran fuera de servicio por avería las unidades 5 de la CTE Nuevitas y de la Renté, además de la unidad 2 de la CTE de Felton. Continúa en mantenimiento, desde la jornada de ayer, la unidad 8 de la CTE Mariel.

Para la hora pico estiman “una disponibilidad de 1975 MW y una demanda máxima de 2880 MW, para un déficit de 905 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 975 MW en este horario”, indica la nota de la Unión Eléctrica de Cuba.

Facebook/Unión Eléctrica UNE

Las reacciones de los usuarios fueron de lamento por esta situación que se prolonga más allá de las estériles promesas del gobierno cubano, el cual está llamando a “corregir distorsiones y reimpulsar la economía” en este 2024, a la par que introduce un “paquetazo” de medidas que incluyen la subida de la tarifa eléctrica a “grandes consumidores”.

El periodista cubano de la oficialista emisora Radio Rebelde justificó los apagones que sufre el pueblo cubano como parte de “la insuficiente disponibilidad de combustibles”, los cuales forman parte importante de “la generación distribuida que utiliza fuell oil y diésel, es decir que unidades como las de motores de Moa y patanas turcas, se ven limitadas en su trabajo”, agregó.

Facebook/José Miguel Solís

No obstante, los cubanos se ven obligados a vivir en continuos apagones que el gobierno no acaba de solucionar y al parecer, las justificaciones ya no bastan para tanta carencia.