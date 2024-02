Mensaje de joven cubano en Estados Unidos: "Pa' atrás ni pa' coger impulso"

Un cubano radicado en Estados Unidos compartió en sus redes un video en que muestra su satisfacción por haber llegado a donde está ahora.

"Pa' atrás ni pa' coger impulso", afirmó el emigrante que se identifica como Arguelles364 en su cuenta de TikTok.

"Con todo lo que yo he pasado, con todo lo que yo me he rejodido, con todo lo que yo he luchado, con todo lo que yo he hecho, ¿tú crees que este negro va a ir para atrás?", cuestionó.

El joven añadió que en Estados Unidos la gente para prosperar pisotea y humilla a los demás, y que hay quienes miran con mala cara a los obreros o a los que no tienen un negocio propio.

También dijo que extraña a quienes dejó en Cuba y que hará lo posible por ayudarlos, pero que no volverá a su país.

"Yo nací allá, pero me muero aquí", concluyó.

Arguelles364 suele compartir videos en sus redes en los que habla de la vida fuera de su patria.

En uno de ellos, mostró su orgullo por ser un emigrante y afirmó que para irse definitivamente de su tierra hay que tener mucho valor.

"Tú no sabes lo que es empacar tu vida en una maletica y salir a un camino incierto, tú no sabes lo que se siente preparar dos corchos y una tabla y tirarte al mar a la deriva", describió.

En otro, relata a sus compatriotas cómo es la verdadera realidad en Estados Unidos, donde se trabaja mucho y a veces no hay tiempo ni para dormir.

"¿Pensaste que todo iba a ser fácil? ¿Que te ibas a quedar en la casa de tu familia cinco o seis meses, o un año, sin trabajar? ¿Que las amistades tuyas que tomaban alcohol y jugaban dominó hasta las cinco de la tarde te iban a tirar un cabo? Te engañaron", aseguró.

"Esos que van a Cuba con cuatro cadenas y diciendo que son dueños de no se qué, digan la verdad a su familia. Díganle que sí, que hay de todo, pero que hay que trabajar, que hay que sacrificarse, que muchas veces no tienen tiempo para dormir ni para ellos mismos. Que sí se puede triunfar y ser los mejores del mundo, pero que cada cosa tiene un precio", agregó.