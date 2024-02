Niegan a camionero cubano sin piernas el seguro de incapacidad en Estados Unidos

Un camionero cubano que perdió sus piernas en un accidente de tránsito en septiembre de 2022 denunció en sus redes que las autoridades médicas de Tallahassee, Florida, le negaron el seguro de incapacidad.

Con una mezcla de extrañeza y decepción, Yoan explicó que los doctores le denegaron el llamado disability precisamente por su condición médica.

"Una persona que lleva año y pico esperando el disability, se lo han denegado. Qué duro es esto para las personas normales, las personas que estamos luchando, que trabajamos el día a día, es muy duro este país", afirmó.

El joven señaló que cuando no hay mucho dinero, los abogados no están dispuestos a ayudar a la gente como él.

"Voy a ir a ver un abogado a ver qué pasa. Porque, ¿cómo me van a denegar el disability por mi condición médica? ¿Qué tiene que pasar para que te deshabiliten, morirte?", cuestionó.

El transportista agregó que aunque tiene unas prótesis muy buenas, sufre de fuertes dolores en las extremidades.

Recordó que ha trabajado más de 10 años en el país y no ha dejado de pagar sus taxes, y aseguró que la situación de Cuba no es peor que la de Estados Unidos para personas como él, trabajadores sin recursos.

"Esta pierna me la corté por gusto. Esta pierna, fui al Jackson, me dijeron que me fuera para mi casa y a los días, cuando voy al Jackson: 'hay que cortarte el pie'. Entonces no hay un abogado que vaya contra el Jackson, porque está protegido, es del gobierno y lo que da son 100 mil, 200 mil. Es lo único que pueden hacerle, entonces nadie va contra él. Pero Yoan, sin piernas. Y como no tengo para pagarle un abogado 10 mil para que vaya contra el Jackson, pasan estas cosas", recalcó.

Por último, el camionero recalcó que toda esta situación lo deprime y lo hace decaer, pero que no deja de pedirle a Dios fuerzas para seguir adelante.