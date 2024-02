Ulises Toirac confiesa estar "devastado" tras detectársele una seria enfermedad ocular

El humorista cubano Ulises Toirac reveló que le detectaron una degeneración macular, una enfermedad degenerativa en los ojos por la que podría perder la visión.

Ulises confesó a sus seguidores que se siente "devastado", pero a la vez manifestó su decisión de seguir "echando pa'lante".

Según relató en su portal de Facebook, desde hace tiempo había notado que su visión andaba mal, pero lo atribuía a cansancio de la vista, espejuelos empañados u algún otro problema común.

"Decidí medirme la vista. Hacía poco más de un año no lo hacía y ya era hora. 'No lo puedo diagnosticar porque soy optometrista, pero veo cataratas' me dijo la muchacha", contó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Al ir a la consulta del oftalmólogo, le dieron el diagnóstico final: "Aparte de la catarata en ambos ojos, tienes una degeneración macular, la mácula es un órgano al final del ojo, en lo más profundo, es un proceso degenerativo que termina por dejarte sin visión. Operaremos la miopía y la catarata y luego veremos ese fenómeno", le dijo el especialista.

El comediante expresó que está "devastado" y que le ha sido difícil reponerse, pero añadió que la única solución es "reinventarse y echar pa'lante".

"Por mucho que mi profesión requiera los dos ojos por muchas razones, no hay opción. Hay que seguir pa'lante", subrayó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Toirac agregó que una amiga le aconsejó no divulgar lo que le pasa, pero que él no está de acuerdo.

"Miles de personas miran mi vida. Y miles reciben palos diariamente. Yo no soy una estatua, soy un tipo, una persona como todos. Una persona a la que todos pueden ver que igual recibe los palos y se levanta y sigue, pase lo que pase. The show must go on. Esto también me ha costado escribirlo. Quiero que entiendan el objetivo: pa'lante", concluyó.

Cientos de personas le escribieron al humorista, ofreciéndole apoyo y enviándole sus deseos de recuperación. Muchos compartieron sus experiencias en el tratamiento a las enfermedades de la vista.

La degeneración macular es un problema en la retina. Se produce cuando una parte de la retina, llamada mácula, se daña. La mácula es un punto amarillo en el centro de la retina que hace que la visión sea más nítida y más detallada.

La enfermedad destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura, conducir vehículos y visualizar detalles finos. Es causada por daño a los vasos sanguíneos que irrigan la mácula, un cambio que termina dañando la propia mácula.

La Academia Americana de Oftalmología (AAO) describe así sus efectos: "No puede ver los detalles finos, ni de cerca ni de lejos. Sin embargo, la visión periférica (lateral) funciona normalmente. Por ejemplo, imagínese que está mirando un reloj con manecillas. Si tiene la enfermedad quizá pueda ver los números del reloj, pero no las manecillas".

Esta dolencia generalmente se presenta en personas de más de 60 años, por lo que a menudo se le denomina degeneración macular asociada con la edad (DMAE o DME).