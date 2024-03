Niño cubano que no tenía esófago y fue operado sale de terapia intensiva

El niño cubano Jordan Daniel Montero Solano, quien tras ser operado el pasado 21 de febrero ya había empezado a ingerir sus primeros líquidos por la boca, salió este lunes de terapia intensiva gracias a su buena evolución.

Según informó la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, el menor se encuentra ya en una sala normal donde debe continuar su recuperación.

"Sigamos orando para que siga bien, la foto es anteriormente cuando estaba en la terapia", dijo en Facebook.

Captura de Facebook / Diasniurka Salcedo Verdecia

Jordan es un niño de 13 años que nació sin esófago, por lo cual jamás había podido comer ni beber nada por su boca.

La semana pasada Diasniurka compartió un video en el que se veía al niño tragando sin dificultades. Con una gran herida en el tórax resultante de la cirugía -que duró nueve horas-, el paciente sonreía cuando bromeaban sobre lo rápido que tragaba.

"La gloria para Dios. He visto a Jordan comer por su boquita y digo 'gracias, Dios mío. Gracias a esa madre que no descansó un minuto hasta lograrlo. Aquí la muestra de que querer es poder. Meta cumplida. Comerás por tu boquita", escribió la activista.

El niño fue operado el pasado 21 de febrero después de 13 años esperando la cirugía y recibiendo excusas y peloteo de las autoridades.

"Finalmente después de tanta guerra hoy se le realizó el trasplante, está en la terapia intensiva. La cirugía fue un éxito, pero hubo que abrir el esternón, es decir, tiene una herida desde el cuello hasta abajo. Está acoplado a respiración artificial y las primeras 72 hora son cruciales. Por favor, oren", escribió Diasniurka.

La activista recordó entonces que Jordan fue uno de los seis casos sin resolver de niños con enfermedades graves cuyos expedientes fueron llevados por sus madres al Ministerio de Salud Pública el pasado 24 de noviembre. Su caso también fue entregado en una oficina de UNICEF en España.

Su madre, Maydelis Solano, llevaba 13 años exigiendo una solución para su hijo, quien nació con atresia esofágica, un defecto de causa desconocida en el cual hay una falta de continuidad del esófago que no permite que la boca se conecte con el estómago.

El pasado 8 de febrero denunció que en el hospital pediátrico de Holguín habían vuelto a aplazar la cirugía programada.

En un desgarrador video, Maydelis dijo entre lágrimas que al niño le hicieron los exámenes preoperatorios, lo ingresaron y luego les dijeron que la intervención se pospuso porque otra niña sería operada en su lugar.

"Después de dos días de ingreso, de sufrimiento, de pruebas, de ver a mi hijo sufriendo y a la vez estar alegre porque su cirugía se acercaba, hoy recibimos la noticia de que Jordan no será operado la próxima semana porque hay otra niña ingresada con su patología de Holguín y él tiene que esperar...", contó.

A finales de septiembre, en una conmovedora transmisión en directo, esta esforzada madre mostró su indignación porque por enésima vez los médicos le dijeron que no había recursos para operar a su hijo.

"La vida de mi hijo es una sonda y una jeringuilla. Y mientras ustedes están dándole fama e inflando globos y viviendo la vida, mi hijo no sabe lo que es comer. Se le está apagando la vida. Ya no sé qué hacer ni dónde ir porque lo único que me saben decir es 'no hay'", expresó.

Ese mes, el hospital de Holguín le pidió a Maydelis que llevara material quirúrgico para poder operar al menor.