Cubano con enorme hernia pide ayuda: "Necesito un médico"

Lester López Foto © Facebook

Un cubano aquejado de una enorme hernia en el abdomen clamó por ayuda para operarse y lamentó la falta de condiciones en los hospitales de la isla para resolver casos como el suyo.

Lester López afirma en un post de Facebook que necesita un doctor cirujano de la especialidad de Colostomía para que lo ayude.

Cuenta que lleva dos años y medio con una colostomía realizada y tres hernias, las cuales no ha podido operarse porque "nadie se atreve a hacerlo" en las actuales condiciones en los hospitales.

"Tengo todo para la operación, solo necesito al médico y el salón", explica.

Publicación en Facebook

Dice que es un hombre optimista que no se deja caer, pero ya "me da lo mismo quedarme en el salón, solo quiero acabar de operarme para ver si puedo seguir haciendo mi vida como una persona normal en este salado país", subraya.

López, del Cerro en La Habana, comenta que le da lo mismo operarse dentro o fuera de la isla, pero no sabe cómo iniciar esos trámites en su condición.

"Muchos me conocen tanto en las redes como en persona y saben que yo soy de los que no se deja caer; pero ya no puedo más con todo esto que no hay nada, ni condiciones. Yo tengo todo y si falta algo yo lo busco, solo quiero que me operen yaaaaaa", concluye, y deja los teléfonos 50589816 y 58047329 para cualquier ayuda al respecto.

En una publicación posterior López, de 51 años, dijo que varias personas y doctores lo han contactado para darle ánimo y dice mantener la esperanza de que algo se pueda hacer con su caso.

Denuncias similares en los últimos años hablan del colapso del sistema de salud cubano, que ha condenado a decenas de pacientes a vivir con padecimientos curables.

Recientemente cubanos dentro y fuera la isla se movilizaron para salvar a la niña Amanda Lemus, urgida de un trasplante de hígado que finalmente se realizó en España.