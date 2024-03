Régimen reconoce "complejo escenario energético", pero asegura que la situación mejorará en abril

El régimen cubano reconoció que vive un "complejo escenario energético" pero aseguró que la situación mejorará a partir del 6 de abril.

Sin embargo, según explicó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, tras una semana de relativa estabilidad, la situación se volverá a complicar.

Entrevistado para el Noticiero Nacional de Televisión (NTV), el ministro responsable del sistema electroenergético nacional (SEN) reiteró su afirmación de que la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas se sincronizará este lunes 18 de marzo, tal y como se había previsto.

La complejidad del “escenario energético” es tal que De la O Levy ofreció datos de déficit de combustible junto a previsiones de llegada de nuevos cargamentos, en una aritmética que dará como resultado una mejoría de la situación en la segunda semana de abril y, a continuación, una vuelta al punto de partida y el retorno de los masivos apagones.

“La entrada de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y la llegada de un buque de combustibles a Cuba son elementos que incidirán en los próximos días en el sistema eléctrico nacional”, informó el NTV.

De la O. Levy indicó que había visitado la Guiteras “y vimos el avance que tiene el mantenimiento, que -aunque no se considera una reparación capital- ha tocado más de 1,500 puntos de la termoeléctrica”.

“Se mantiene el compromiso de que el lunes 18 se sincroniza la unidad”, afirmó rotundo el titular de Energía. Una vez sincronizada al SEN, la mayor termoeléctrica del país aportará 280 MW generados a partir de “combustible cubano”.

En relación con la crisis de combustibles, el ministro reconoció que es “el problema fundamental” que enfrentan. “Ya no tenemos combustible que no sea comprado en el mercado internacional”, subrayó. Esta afirmación contradice la anterior, pues, si no hay “combustible cubano”, ¿con qué echará a andar la Guiteras?

“Vamos a tener fuel para unos días más”… “Vamos a tener unos días de diésel”, balbuceó De la O Levy en su intento por ocultar una realidad más que evidente: que el régimen cubano está sin reservas de combustible y depende de las importaciones como nunca antes, a pesar de estar en la peor situación financiera de su historia.

Según el ministro, se ha hecho “una planificación exacta” para gestionar las 40,000 toneladas de diésel que llegarán en los próximos días, y que alcanzan para unos “10 o 12 días”. La prioridad es tener lo necesario “para las horas de la madrugada, [para] que el pueblo pueda descansar”.

“Estamos conscientes de que hay regiones que pasan las madrugadas enteras prácticamente en apagón. Y prácticamente todo el día. Y prácticamente todo el país. Y vamos a reservar ese combustible que nos está arribando para que, durante las horas fundamentales de descanso del pueblo, se pueda tener con electricidad”.

La entrada de la Guiteras contribuirá a mejorar la situación durante unos días, pero “después, la situación va a seguir tensa, crítica, por el combustible y los niveles de consumo que tiene el país, y los niveles que podemos adquirir del exterior con la capacidad financiera que tenemos”.

“La semana que viene va a tener una mejor estabilidad en el diésel. No así en el fuel. Vamos a tener baches y déficit de fuel para la generación de electricidad… [Sin embargo], el día 6 de abril vamos a tener fuel para la generación. Por eso esta semana es que tenemos una situación muy tensa. Después del día 6 empezamos a refinar y la producción da 2,500 toneladas diarias”, dijo atropelladamente De la O Levy.

“Entonces decimos: esa semana vamos a tener una situación mejor. Pero después vuelve… Otra vez hay un bache. Estamos comprando combustible con las escasas finanzas que tenemos”, concluyó el ministro de Energía del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Con sus estimaciones, De la O Levy pasó de afirmar que la situación va a mejorar “en un futuro”, a precisar que mejorará unos días en abril para luego volver a su nivel actual, con apagones las 24 horas del día.