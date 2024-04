Imponen más de 390 mil pesos de multas a cuentapropistas en Matanzas

Inspectores (imagen de referencia) Foto © Girón

La Dirección de Inspección del Gobierno de Matanzas impuso más de 390 mil pesos de multas a cuentapropistas en su territorio en marzo.

El anuncio de las sanciones llega en un momento en que la población cubana está especialmente sensible por el aumento de los precios en el país por la inflación que dejan las erradas políticas económicas del gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Yanet Vázquez Fragoso, directora de Inspección, dijo a Girón que el pasado mes realizaron 502 acciones de control, e impusieron 232 multas con un valor total de 390,050 pesos cubanos.

De esa cantidad monetaria, 329,000 pesos fueron por multas relacionadas con el Decreto 30, por engaños al consumidor con el peso y el precio de los artículos en venta.

También impusieron multas por el Decreto-45 a trabajadores por cuenta propia. En este sentido reportan 65 sanciones por valor de 55,500 pesos. Los inspectores aseguran que pudieron demostrar ventas no apropiadas, engaño en el peso de los productos y precios no aprobados por el Consejo de la Administración.

Impusieron 17 multas por el Decreto 272, referido a ornato público, con un total de 1,700 pesos. En este mismo reglamento, pero por infracciones que afectan la higiene comunal como arrojar basura a lugares públicos no autorizados, impusieron 22 sanciones con un valor total de 3,850 pesos.

La dirección de Inspección se quejó de no ser más eficiente porque no tiene completa la plantilla, y no poseen transporte para ir a los comercios estatales y privados de cada consejo popular.

El gobierno cubano se ha quejado en varias ocasiones de la reducción de las plantillas en sectores sensibles como inspección, auditorías y las fiscalías del país.

Este déficit no es un fenómeno nuevo, viene en aumento desde el 2020 y pone en tela de juicio la efectividad y el rigor de las prácticas de control interno en el país.