"No sé si te conté, tengo otra pieza que me hace frappé": El tema de L Kimii que arrasa en las redes

Las redes están que arden con el nuevo éxito de L Kimii, “No sé si te conté”, desde que el reguetonero sacó la canción son muchos los internautas que están haciendo sus reels con el tema de fondo.

El cantante dio en el blanco con un estribillo súper contagioso en ritmo y letra y la música de Dj Conds, solo hay que ver que en apenas seis días el videoclip ya supera las 361 mil reproducciones en YouTube.

El propio L Kimii ha compartido en Instagram varios de los videos que sus seguidores han compartido en las redes.

“¡`No sé si te conté´ es un proceso paulatino! Gracias por identificarse con la música que creamos para ustedes”, agradeció el reguetonero a todo su público.

“No sé si te conté / Tengo otra pieza que me hace frappé / Na que ver contigo así que empújate / Lo nuestro viene siendo un tbt / Mami yo no soy José José pero ya quedaste en el pasado / Creo que ya me acordé, me acordé que ya te había olvidado / Y ahora me puse más bueno, me puse más rico”, dice el estribillo que se escucha una y otra vez en montones de videos en Instagram y TikTok.

Los reels de muchos internautas no se han quedado simplemente en poner la canción de fondo, hay quienes han hecho sus challenge con los pasos de L Kimii en el videoclip y otros han improvisado los suyos.

Hasta en la radio de Miami por la Ritmo 95.7 con DJ Jus está sonando "No sé si te conté".

Si eres de los que todavía no ha disfrutado este videoclip aquí te lo compartimos una vez más: