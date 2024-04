Reinician venta limitada de enalapril en farmacias cubanas

Después de meses de espera, el régimen cubano reinició la venta en algunas farmacias del país del enalapril, uno de los medicamentos más recetados en la Isla y que ha estado ausente desde hace varios meses.

Luis Orlando Rico Martell, jefe del Departamento de Medicamentos y Tecnologías en la Dirección General de Salud, explicó al rotativo oficialista que el antihipertensivo ya se encuentra en todas las unidades del sistema, pero solo hay disponibilidad para cubrir el 70 por ciento de la dosis, citó el diario avileño Invasor.

Debido a limitaciones en el suministro, los pacientes pueden regresar a la farmacia después de siete días para obtener la parte restante de su dosis, si está disponible, aclaró.

Sin embargo, esta opción no está garantizada, ya que los tarjetones de medicamentos no se han actualizado en mucho tiempo y puede que no haya suficiente inventario, explicó por su parte el portal 14 y Medio.

Dulce María Fernández, directora general de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas, sugirió como alternativa que los pacientes busquen el medicamento en otras zonas, incluso en municipios cercanos, presentando una nota de su farmacia como evidencia.

La falta de enalapril es solo un ejemplo de la situación más amplia de escasez de medicamentos en Cuba. De los 603 productos en el tarjetón de la provincia, se han reportado faltantes en un promedio de 226, con 471 de ellos experimentando cero o baja cobertura en un período de entre 15 y 30 días.

Esta escasez de medicamentos en Cuba se extiende a productos críticos como anticonceptivos, tranquilizantes y antibióticos, con muchos de ellos experimentando una falta significativa en las farmacias.

Esta situación afecta a miles de cubanos desde el año 2020. El pasado año varios ancianos debían dormir en los portales de las farmacias de La Habana para poder comprar medicamentos del cuadro básico.

Una mujer identificada en Facebook como Tinkerbel Tiburoncina denunció el pasado año que pacientes hipertensos que necesitaban enalapril dormían en las afueras de un establecimiento, muchos de ellos sin una sábana para cubrirse del frío. Dijo que incluso debió prestarle un vestido a uno de ellos para que se abrigara.

"De madre salir del trabajo y pasar por aquí a las 2:00 de la madrugada y ver que hay personas durmiendo en los portales de la farmacia para hacer una cola para poder comprar el enalapril, un medicamento que es para la presión", detalló.

Reportes de varias regiones del país indican que medicamentos como el enalapril tienen una distribución irregular.