Se incendia vivienda en Santiago de Cuba

Un incendio ocurrió este miércoles en una casa en la ciudad de Santiago de Cuba, y presumiblemente fue sofocado antes de que llegaran los bomberos.

La noticia del siniestro fue publicada por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada, con un breve video en el que se ve una columna de humo saliendo del segundo piso de la vivienda de tres plantas, ante un grupo de vecinos que observaban la escena.

El suceso aconteció en la calle Gasómetro, entre 8 y 10, en la capital santiaguera, y no se han reportado víctimas.

Según la fuente citada por Mayeta, mientras estaba activo el incendio “no habían llegado los carros de bomberos porque supuestamente no contaban con combustible”, hecho que el reportero no había podido confirmar.

En las imágenes se ve a un hombre, identificado por el sobrenombre de Chopo, subir desde la casa colindante hasta el inmueble donde ocurrió el fuego, al parecer para apagarlo, pero el video termina justo en ese momento.

Varias personas comentaron que el hecho no fue grave, pero se desconocen los daños que pudo haber ocasionado en la vivienda.

Un voraz incendio ocurrido la madrugada de este miércoles en un centro recreativo en Pálpite, en la Ciénaga de Zapata, cobró la vida de un joven de 32 años.

Mientras, en Pinar del Río, fuerzas del Cuerpo de Guardabosques y empresas agrícolas trabajan para extinguir un incendio de grandes proporciones que ha consumido más de 300 hectáreas de bosque en las montañas de la Sierra de los Órganos.

A inicios de este mes, tres personas fueron detenidas acusadas de haber provocado un incendio en el restaurante Pío Cuá de Jagüey Grande, en Matanzas, administrado por el grupo hotelero Cubanacán y perteneciente al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), propiedad de la cúpula militar del régimen cubano.