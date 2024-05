Cubana se sorprende al ver por primera vez un Tesla Cybertruck en carretera de Florida: "Es un platillo volador"

Es inevitable que los Cybertruck de Tesla llamen la atención allá donde van. Su diseño futurista y sus grandes dimensiones convierten este vehículo en el centro de las miradas en las carreteras de todo Estados Unidos, donde cada vez es más habitual encontrárselas. Pero si es la primera vez que ves una, es normal que te quedes asombrada, como le pasó a una cubana que sin conocer este tipo de auto, lo comparó con un platillo volante.

"Ay por favor, señores, díganme por favor que carro es este. El otro día me crucé con uno y yo no pude verlo bien pero pensé esto es algo fuera de lo común lo que me ha pasado, que es un platillo volador", comentó la cubana que se identifica como @ayamay512 en TikTok, al grabar este singular auto. Además, el que se encontró por las carreteras tenía parte pintada en rosa, lo que hace que sea aún más singular.

El vídeo se ha viralizado en la red social con más de 100 mil reproducciones y son muchos los cibernautas los que han opinado sobre este vehículo, bien para bromear sobre su apariencia futurista o para opinar que no les gusta. Además, hay quienes también han compartido su experiencia al verlo por primera vez.

"Respeto los gustos de cada cual. A mi particularmente no me gusta", "Eso es una nueva lavadora con chapa blindada", "Es el Tesla cybertruck. La primera vez que lo vi me asusté, me pareció un carro de guerra", "Ay mijita a mí me pasó lo mismo yo iba de viaje en Uber y por allá por el aeropuerto de Fort Lawrence y he pasado un susto todo lo que parece eso es un platillo volador", "Eso es una caja de fosforo con gasolina", "Tesla volador" o "Es una freidora de aire con ruedas"

Esta camioneta pick-up eléctrica de Tesla puede costar hasta cien mil dólares y se ha convertido en el nuevo capricho entre los famosos en Estados Unidos.