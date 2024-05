"Aquí no se viene a inventar": Cubano envía mensaje a recién llegados a Estados Unidos

Un joven cubano que se hace llamar en TikTok Arguelles Positivo compartió en la red social un vídeo para sus compatriotas recién llegados a Estados Unidos, contándoles "la gran verdad" que tienen que saber.

En el vídeo que ha provocado las reacciones de los usuarios va dirigido a quienes llegaron al país a través del programa de Parole, cruzando fronteras o por cualquier otro medio, a los que primero dio la bienvenida. "Eres una persona súper que afortunada de la vida", añadió antes de dar su particular lista de consejos y llamadas de atención a ser agradecidos con los que brindan una mano, reciprocarles lo que hacen por uno, buscarse su independencia y adaptarse a un entorno completamente diferente al cubano.

"Lo primero que debes saber es que tú debes ser una persona agradecida con esas personas que te abrieron las puertas de su casa, con esas personas que te ayudaron. Lo segundo que debes de saber es que aquí no se viene a inventar, aquí todo está inventado. Esto no es Cuba, esto es totalmente diferente", dijo en sus palabras con las que muchos estuvieron de acuerdo.

"Lo próximo que te voy a decir es que las personas que te ayudaron se van a sentir felices y orgullosas de ti la primera semana, la segunda semana y quizás el mes entero. Pero lo que te voy a decir ahora duele, pero es la pura realidad: después del segundo mes, usted sobra, usted molesta, porque las personas en este país se matan por su propia privacidad, por tener lo suyo", alertó, convencido de que muchos que vieran su vídeo han pasado por lo mismo.

El TikToker también enfatizó en la necesidad de mostrar interés y disposición para colaborar y ayudar desde el primer día que se llega.

"Pregunta cómo puedo trabajar, dónde hay trabajo, qué puedo hacer, cómo te ayudo. Muestra interés, porque créeme, si desde el primer día estás en el teléfono, desde el primer día estás en la cama y no muestras interés, usted no va a llegar al segundo mes. Como te estoy diciendo, el Yuma no es Cuba, esto es diferente. Bendiciones y muchísimo éxito", dijo en su perfil en la red, donde suele compartir mensajes motivadores, consejos y reflexiones como estas, como cuando se refirió a lo que había aprendido de Estados Unidos.