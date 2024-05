La UNE pronostica otro día de fuertes apagones en Cuba: "¡Desastre total!"

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba admitió en su parte de este viernes que ayer, como ya es costumbre, el servicio eléctrico se afectó las 24 horas del día, con apagones que alcanzaron los 1,022 MW a las 9 de la noche.

Para este 24 de mayo la situación no mejora demasiado. El pronóstico para hoy tiene la singularidad de que la previsión de afectaciones es superior en el día que en la noche: 900 MW afectados durante el día y 795 durante la noche.

La disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 7:00 a.m. era de 2,120 MW y la demanda 2,410 MW, con 358 MW afectados por déficit en la capacidad de generación.

Están averiadas ahora mismo cuatro unidades termoeléctricas: la unidad 2 de la CTE Felton, la unidad 5 de Nuevitas y la unidad 5 de Renté.

Se encuentran en mantenimiento la planta de Energas Varadero, las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz y la unidad 1 de la CTE Felton.

Las limitaciones en la generación térmica son de 346 MW. Se encuentran fuera de servicio por combustible 48 centrales de generación distribuida, con 366 MW afectado por ese concepto.

Para el pico se estima la entrada de motores de la Generación Distribuida que se encuentran fuera por combustible con 150 MW, la entrada de la unidad 5 de la CTE Rente con 65 MW y la entrada de la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 70 MW.

Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2405 MW y una demanda máxima de 3130 MW, para un déficit de 725 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 795 MW en este horario.

"¡Desastre total!", así resumí un internauta este viernes la crítica situación electronergética nacional, que tiene a los cubanos ahogados en apagones desde hace varias semanas, en especial a los residentes del país.

"Con el mayor respeto yo los voy a bloquear a ustedes porque siempre son malas noticias y me estresan", concluía una internauta consciente de que los partes de la UNE nunca son portadores de buenas noticias.

Encima, el propio Miguel Díaz-Canel admitió en su nuevo espacio en YouTube que no hay garantías de que los meses de verano transcurran sin afectaciones en el servicio eléctrico.

Díaz-Canel reiteró lo que anunció la Unión Eléctrica (UNE) días atrás, que los cortes de electricidad se incrementarán este mes y el próximo por el aumento de las labores de mantenimiento en las termoeléctricas, para tratar de garantizar el servicio en julio y agosto.

"Vamos a tener mantenimientos prolongados hasta el mes de junio para lograr minimizar la molestia de los apagones en el verano, sobre todo en los meses de julio y agosto", señaló.

Al referirse a los próximos meses, el director de la UNE, Alfredo López Valdés, trató de mostrar optimismo al afirmar que "somos conscientes de que estamos dando apagones grandes, pero hay una tendencia a mejorar".

Según el directivo, para julio no se han planificado obras de mantenimiento en ninguna termoeléctrica, lo cual no significa que las cosas vayan a marchar bien. "Vamos a tener las averías que normalmente ocurren en el sistema, vamos a tener las limitaciones que normalmente ocurren en el sistema".

Ese mismo optimismo quiso mostrar Díaz-Canel al asegurar que "en julio y agosto van a estar trabajando todas las estaciones, excepto que salgan por una avería".

Minutos después, López Valdés matizó sus declaraciones cuando dijo: "No estamos cruzados de brazos, estamos luchando, pero no podemos comprometernos con algo que hoy... ¿Que no se va a dar apagón? No, no podemos comprometernos".

El gobernante, por su parte, calzó a su experto diciendo que el cero apagón, en las condiciones actuales, es muy difícil.

"Puede haber un apagón en una determinada hora, lo que vamos a trabajar para que no sean prolongados, que no sean de larga duración", agregó Díaz-Canel.