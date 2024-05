Díaz-Canel a los niños de Banes: "Están soportando apagones duros"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel preguntó a los niños de Banes, en Holguín, si estaban soportando apagones duros, durante el recorrido que realiza por el oriente de la isla.

Al llegar a ese poblado holguinero el mandatario se acercó a un grupo de niños y cubanos convocados para recibirlo y para romper el hielo fue directo al asunto que más malestar está causando en la población de la isla.

"Saludos como están ustedes", preguntó, a lo que los presentes contestaron que "bien".

"Bien, pero soportando apagones duros. Los iremos mejorando, iremos superando esa situación. Estamos de visita en este municipio como parte de las visitas mensuales a la provincia" para analizar temas de funcionamiento empresarial y de desarrollo local, indicó.

"Queremos ir viendo lo que funciona bien en medio de las situaciones tan compleja" –que achacó al embargo de Estados Unidos y no a la ineficiencia gubernamental–, "viendo lo que no funciona, y ver si lo que funciona inspira a los que no funcionan", expresó Díaz-Canel, quien dos días antes visitó el poblado de Palenque de Yateras, en Guantánamo, con una retórica similar.

El discurso del mandatario ha indignado a decenas de cubanos. El activista Lucio Enriquez criticó que el gobernante, más rodeado de segurosos que de pueblo", es respaldado por "carneros" que "se ríen mientras él se burla de los apagones!".

La víspera el funcionario visitó el municipio de San Luis, en Santiago de Cuba, y regaló una de sus estratégicas reflexiones a los vecinos de la localidad acerca de la importancia de “sembrar más” para suplir las carencias de alimentos que enfrentan en la actualidad.

Tras prometer nuevas soluciones a problemas que finalmente nunca se resuelven, reconoció el pasado miércoles que su promesa de eliminar los apagones durante los meses de verano no es viable en "las condiciones actuales del país".

"No hay garantías de que los meses de verano transcurran sin afectaciones en el servicio eléctrico", explicó.

En medio de la crisis, las familias se quejan de que los niños no pueden descansar con apagones de hasta 20 horas al día, y muchos han bajado su rendimiento escolar.