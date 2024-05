Cubana se encuentra con cocodrilo en Florida mientras pasea con sus dos hijos: "Ahora si me tengo que mudar"

Una cubana residente en Florida pasó un momento de tensión cuando, al pasear con sus hijos por su vecindario, se encontró con un cocodrilo en la carretera.

El animal estaba en la dirección en la que ella quería ir, por lo que no podía avanzar hacia su destino por miedo al cocodrilo.

"Ahora sí ya me tengo que mudar. Miren el cocodrilo y tengo que ir para allá y estoy con los dos niños. ¿Y yo qué hago? Ahí hay otro cocodrilo. Bueno, lo mejor que hago es irme de aquí, y que nos vengan a buscar en el carro. Esto se salió de las manos. En esa casa viven dos niños también", señaló esta cubana, de nombre Ali Fernández, quien compartió el momento de susto que vivió en su perfil de TikTok, donde se identifica como @missfernandez7.

Las reacciones a estas imágenes no se han hecho esperar. Entre los comentarios que se leen junto al vídeo viral en TikTok encontramos mensajes como:

"Yo viví en Miami hace muchos años, me fui por eso, toda mi familia se fue", "No sé a que hora fue pero yo estaría corriendo todavía", "No entiendo porque no cercan los lagos en Miami con tantos cocodrilo que hay", "Con los rápidos que son yo no grabo ni nada yo estaría corriendo con mi hija, esos cocodrilos son súper rápidos", "Mija pero tú tienes un valor porque el solo hecho de estar ahí parada y con dos niños, ellos son rapidísimo corriendo ni aunque me regalen una casa vivo ahí y con niños menos" o "No entiendo como hay gente viviendo alrededor de cocodrilos".